72歳の石田純一、過去の“名言”を解説 高田純次「勉強になりました」
俳優・石田純一（72）が、10日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜 前11：40）に出演し、上沼恵美子（71）、高田純次（79）らとトークを繰り広げた。
【写真】「沖縄古宇利島の旅」東尾理子が公開した、夫・石田純一＆子ども3人らとの“家族ショット” ※14枚目
上沼は「お久しぶり」と石田を迎え、「（番組に）どんどん出てくださいね」と呼びかけ。石田は、千葉県船橋市に「炭火焼肉ジュンチャン」をオープンしており自ら接客する様子が紹介された。
また、過去の“モテ伝説”や、「二兎を追うと三兎目が出てくる」などの“名言”が明かされた。本来は「二兎を追うものは一兎をも得ず」。しかし、石田は「恋愛に関してはね、やっぱり妙に良い感じで力が抜けて、二兎追ってると三兎目が出てくる」とさらり。
これに対して、高田は「それはいいですよね、ちゃんと、全部食べちゃえばいいんだもん」と乗っかり、「勉強になりました、すっごく。素晴らしいですよ」と絶賛していた。
【写真】「沖縄古宇利島の旅」東尾理子が公開した、夫・石田純一＆子ども3人らとの“家族ショット” ※14枚目
上沼は「お久しぶり」と石田を迎え、「（番組に）どんどん出てくださいね」と呼びかけ。石田は、千葉県船橋市に「炭火焼肉ジュンチャン」をオープンしており自ら接客する様子が紹介された。
また、過去の“モテ伝説”や、「二兎を追うと三兎目が出てくる」などの“名言”が明かされた。本来は「二兎を追うものは一兎をも得ず」。しかし、石田は「恋愛に関してはね、やっぱり妙に良い感じで力が抜けて、二兎追ってると三兎目が出てくる」とさらり。
これに対して、高田は「それはいいですよね、ちゃんと、全部食べちゃえばいいんだもん」と乗っかり、「勉強になりました、すっごく。素晴らしいですよ」と絶賛していた。