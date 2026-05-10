石田純一（C）ORICON NewS inc.

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　俳優・石田純一（72）が、10日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜　前11：40）に出演し、上沼恵美子（71）、高田純次（79）らとトークを繰り広げた。

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　上沼は「お久しぶり」と石田を迎え、「（番組に）どんどん出てくださいね」と呼びかけ。石田は、千葉県船橋市に「炭火焼肉ジュンチャン」をオープンしており自ら接客する様子が紹介された。

　また、過去の“モテ伝説”や、「二兎を追うと三兎目が出てくる」などの“名言”が明かされた。本来は「二兎を追うものは一兎をも得ず」。しかし、石田は「恋愛に関してはね、やっぱり妙に良い感じで力が抜けて、二兎追ってると三兎目が出てくる」とさらり。

　これに対して、高田は「それはいいですよね、ちゃんと、全部食べちゃえばいいんだもん」と乗っかり、「勉強になりました、すっごく。素晴らしいですよ」と絶賛していた。