人気特撮ヒーロー番組「宇宙刑事ギャバン」の主役を務めた俳優の大葉健二さん(おおば・けんじ＝本名・高橋健二＝たかはし・けんじ)さんが、6日に71歳で死去したことを受け、芸能界からお悔やみの声が続々とあがっている。



【写真】かっこよく演じた大葉さん、もう見られない

俳優の塩谷瞬はXで「大葉健二先輩。 デビューしたばかりで、右も左も分からず、ただ熱く走り続けていた僕たちの前に、シュリケンジャーとして現れてくださった先輩。 数々の歴代の先輩方からお言葉を頂く中で、 大葉さんは“背中”で教えてくださいました。 こうやって生きるんだ。 こうやって戦うんだ。 こうやって人を守るんだと。 厳しさの中に優しさがあり、 偉大な大先輩でありながら、兄のように温かく接してくださったこと、今も鮮明に覚えています」と回想した。



さらに「あまりにも寂しく、言葉になりません。 先輩から受け取った魂を胸に、 これからも精進して参ります。 心よりご冥福をお祈り申し上げます。 『蒸着！』 忍風戦隊ハリケンジャー ハリケンレッド 塩谷瞬」と記し、「ギャバン」の変身シーンに欠かせない「蒸着」の文字とともに悼んだ。



小澤亮太もXで「大葉さん。ゴーカイジャーの映画で共演させてもらいました。アクションも本当にすごかったしとにかくかっこよかった。存在が大きくて、こんな大人になりたいなって憧れを持った事を覚えています。沢山の感謝でいっぱいです。学ばせてもらった事大切にしていきます。よろしく勇気 お悔やみ申し上げます」と投稿した。小澤は「海賊戦隊ゴーカイジャー」でキャプテン・マーベラス(ゴーカイレッド)役を演じている。



「科学戦隊ダイナマン」で立花レイ(ダイナピンク)役を務め、「超新星フラッシュマン」では敵幹部役だった、女優の萩原佐代子もXで「レジェンドヒーローはTVの外でも強く優しくユーモア忘れない全方向で本当のヒーローでした」と人柄を懐かし、インスタグラムにお酒を楽しむ在りし日の大葉さんの写真をアップしている。



俳優の長田光平は2月にスタートした「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」で主人公の弩城怜慈役を務めている。Xで「俳優 大葉健二様のご逝去に際し、謹んでお悔やみ申し上げます。大葉さんのように、沢山の方々に感動していただき愛していただけるような、皆んなの憧れのヒーローでありたいと思います。この時代にもギャバン魂は誰かに勇気を与えるのだと」と悼むとともに飛躍を誓った。



（よろず～ニュース編集部）