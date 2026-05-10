【ネギ塩】が決め手！毎日の献立に役立つ絶品レシピ8選〜おかず＆副菜の幅が広がる
ネギの香りとほど良い塩気がくせになる「ネギ塩」。シンプルなのに奥行きのある味わいで、いつもの一皿をグッと引き立ててくれます。コクがありつつも後味はすっきりしていて、つい箸が進むのも魅力です。
今回は、そんなネギ塩を使った絶品レシピ8選をご紹介。メインのおかずはもちろん、野菜の副菜やそば・丼のアレンジまで幅広くピックアップしました。手軽に取り入れられて満足感もしっかり。今夜の献立にぜひ取り入れてみてください。
■【やみつき確定】焼くだけ豚肉の塩ネギダレかけ
焼き肉用の豚バラ肉を焼き、香り豊かなネギ塩ダレをかければあっという間に完成！ 手軽に作れるのに、食べごたえのある肉おかずです。ジューシーな豚バラ肉も、ネギの爽やかさでさっぱりとした後味に。ご飯との相性も抜群で、家族にも喜ばれる一品です。
■【コクとキレを楽しむ】ネギ塩タレレシピ2選
まろやかなアボカドを合わせた、コク深い味わいの豚しゃぶ。香り立つネギ塩ダレにごま油の風味が重なり、心地良い余韻が残ります。豚肉はたっぷりの湯に酒を加え、火を止めてから余熱で火入れするのがポイント。余分な臭みを抑えつつ、しっとりやわらかな口当たりに仕上がります。
肉厚の豚肉ロースを使った、食べごたえのあるスタミナおかずです。脂身にネギ塩ダレがしっかりからみ、口に入れた瞬間に旨みが広がります。野菜は、豚肉から出た脂をなじませるように焼くと、より深みのある味わいに。
■【いつもの一皿に変化を】ネギ塩レシピ5選
ネギ塩は野菜とも好相性。チンゲンサイにごま油が香るネギ塩を合わせれば、中華風の和え物に仕上がります。さっぱりとした味つけで、箸休めにも取り入れやすい一品です。カニ風味かまぼこを裂いて加えると彩りが増し、見た目にもほど良いアクセントが生まれます。
いつものざるそばに、豚しゃぶとネギ塩を添えて、満足度の高い一皿に。オイルベースのネギ塩がそばと豚肉にほど良くなじみ、全体に一体感のある味わいに仕上がります。辛みが苦手な方は、ネギをみじん切りにした後、1分ほどレンジ加熱してから調味料と和えるのがおすすめ。辛みがやわらぎ、より食べやすくなります。
サッと茹でたセロリにネギ塩を合わせた、大人向けの和え物。シャキッとした食感と塩味のバランスが絶妙で、つい箸が進みます。冷蔵庫で少し冷やすと、味が落ち着いておいしさがアップ。
コリコリ食感のメンマにネギ塩ダレを合わせた、やみつきになる一品。そのままはもちろん、ラーメンや冷奴のトッピングにも使えるので、作り置きにも重宝します。辛めが好みの方は、ラー油を加えてピリッとしたアクセントをプラスするのも◎です。
香ばしく焼いたネギが、鶏肉と卵のやさしい味わいを引き立てる親子丼。鶏の旨みが溶け出しただしに半熟卵が合わさり、最後まで飽きずに味わえます。卵は半量ずつ時間差で加えると、ふんわりとした食感に仕上がります。
■肉だけじゃない！ ネギ塩は幅広く使える万能だれ
ネギ塩は食材を選ばず取り入れやすく、ひとさじ加えるだけで味に変化をつけられるのが魅力です。なかでもネギ・塩・油を合わせたネギ塩ダレは、納豆や冷奴に添えたり、チャーハンやスープに加えたりと使い道も多彩。常備しておくと、日々の献立に重宝します。
「ネギの辛みが苦手…」という場合は、みじん切りにしたネギをレンジ加熱してから調味料と合わせると、辛みが和らぎ、甘みが増しますよ。ぜひ試してみてください。
(Lily-bono)
今回は、そんなネギ塩を使った絶品レシピ8選をご紹介。メインのおかずはもちろん、野菜の副菜やそば・丼のアレンジまで幅広くピックアップしました。手軽に取り入れられて満足感もしっかり。今夜の献立にぜひ取り入れてみてください。
焼き肉用の豚バラ肉を焼き、香り豊かなネギ塩ダレをかければあっという間に完成！ 手軽に作れるのに、食べごたえのある肉おかずです。ジューシーな豚バラ肉も、ネギの爽やかさでさっぱりとした後味に。ご飯との相性も抜群で、家族にも喜ばれる一品です。
焼くだけ豚肉の塩ネギダレかけ
【材料】（2人分）
豚バラ肉(焼き肉用) 300g
塩コショウ 適量
<塩ネギダレ>
白ネギ(みじん切り) 1本分
鶏ガラスープの素 小さじ 1
ゴマ油 大さじ 2~3
レモン汁 適量
粗びき黒コショウ 適量
サニーレタス 適量
【下準備】
1、＜塩ネギダレ＞の材料を混ぜ合わせる。サニーレタスは食べやすい大きさにちぎって水に放ち、パリッとしたら水気をきる。
【作り方】
1、豚バラ肉に塩コショウを振る。フライパンを中火で熱し、豚バラ肉の両面を焼く。
2、サニーレタスと(1)を器に盛り、＜塩ネギダレ＞をかける。
【このレシピのポイント・コツ】
＜塩ネギダレ＞は、お肉以外にも焼いた魚にもよく合います。
あれば、プチトマトなどを添えると目にも美味しくなりますね。
【材料】（2人分）
豚バラ肉(焼き肉用) 300g
塩コショウ 適量
<塩ネギダレ>
白ネギ(みじん切り) 1本分
鶏ガラスープの素 小さじ 1
ゴマ油 大さじ 2~3
レモン汁 適量
粗びき黒コショウ 適量
サニーレタス 適量
【下準備】
1、＜塩ネギダレ＞の材料を混ぜ合わせる。サニーレタスは食べやすい大きさにちぎって水に放ち、パリッとしたら水気をきる。
【作り方】
1、豚バラ肉に塩コショウを振る。フライパンを中火で熱し、豚バラ肉の両面を焼く。
2、サニーレタスと(1)を器に盛り、＜塩ネギダレ＞をかける。
【このレシピのポイント・コツ】
＜塩ネギダレ＞は、お肉以外にも焼いた魚にもよく合います。
あれば、プチトマトなどを添えると目にも美味しくなりますね。
■【コクとキレを楽しむ】ネギ塩タレレシピ2選
万能ダレがポイント！ 豚しゃぶとアボカドのねぎ塩だれ
まろやかなアボカドを合わせた、コク深い味わいの豚しゃぶ。香り立つネギ塩ダレにごま油の風味が重なり、心地良い余韻が残ります。豚肉はたっぷりの湯に酒を加え、火を止めてから余熱で火入れするのがポイント。余分な臭みを抑えつつ、しっとりやわらかな口当たりに仕上がります。
人気！ 豚肉ロースのネギ塩タレ 今夜のメイン料理に
肉厚の豚肉ロースを使った、食べごたえのあるスタミナおかずです。脂身にネギ塩ダレがしっかりからみ、口に入れた瞬間に旨みが広がります。野菜は、豚肉から出た脂をなじませるように焼くと、より深みのある味わいに。
■【いつもの一皿に変化を】ネギ塩レシピ5選
チンゲンサイのネギ塩和え
ネギ塩は野菜とも好相性。チンゲンサイにごま油が香るネギ塩を合わせれば、中華風の和え物に仕上がります。さっぱりとした味つけで、箸休めにも取り入れやすい一品です。カニ風味かまぼこを裂いて加えると彩りが増し、見た目にもほど良いアクセントが生まれます。
ざるそばのネギ塩豚しゃぶ添え
いつものざるそばに、豚しゃぶとネギ塩を添えて、満足度の高い一皿に。オイルベースのネギ塩がそばと豚肉にほど良くなじみ、全体に一体感のある味わいに仕上がります。辛みが苦手な方は、ネギをみじん切りにした後、1分ほどレンジ加熱してから調味料と和えるのがおすすめ。辛みがやわらぎ、より食べやすくなります。
ネギ塩セロリ
サッと茹でたセロリにネギ塩を合わせた、大人向けの和え物。シャキッとした食感と塩味のバランスが絶妙で、つい箸が進みます。冷蔵庫で少し冷やすと、味が落ち着いておいしさがアップ。
おつまみネギ塩メンマ
コリコリ食感のメンマにネギ塩ダレを合わせた、やみつきになる一品。そのままはもちろん、ラーメンや冷奴のトッピングにも使えるので、作り置きにも重宝します。辛めが好みの方は、ラー油を加えてピリッとしたアクセントをプラスするのも◎です。
焼きネギ塩親子丼
香ばしく焼いたネギが、鶏肉と卵のやさしい味わいを引き立てる親子丼。鶏の旨みが溶け出しただしに半熟卵が合わさり、最後まで飽きずに味わえます。卵は半量ずつ時間差で加えると、ふんわりとした食感に仕上がります。
■肉だけじゃない！ ネギ塩は幅広く使える万能だれ
ネギ塩は食材を選ばず取り入れやすく、ひとさじ加えるだけで味に変化をつけられるのが魅力です。なかでもネギ・塩・油を合わせたネギ塩ダレは、納豆や冷奴に添えたり、チャーハンやスープに加えたりと使い道も多彩。常備しておくと、日々の献立に重宝します。
「ネギの辛みが苦手…」という場合は、みじん切りにしたネギをレンジ加熱してから調味料と合わせると、辛みが和らぎ、甘みが増しますよ。ぜひ試してみてください。
(Lily-bono)