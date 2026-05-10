焼くだけ豚肉の塩ネギダレかけ【材料】（2人分）豚バラ肉(焼き肉用) 300g塩コショウ 適量<塩ネギダレ>白ネギ(みじん切り) 1本分鶏ガラスープの素 小さじ 1ゴマ油 大さじ 2~3レモン汁 適量粗びき黒コショウ 適量サニーレタス 適量【下準備】1、＜塩ネギダレ＞の材料を混ぜ合わせる。サニーレタスは食べやすい大きさにちぎって水に放ち、パリッとしたら水気をきる。【作り方】1、豚バラ肉に塩コショウを振る。フライパンを中火で熱し、豚バラ肉の両面を焼く。2、サニーレタスと(1)を器に盛り、＜塩ネギダレ＞をかける。【このレシピのポイント・コツ】＜塩ネギダレ＞は、お肉以外にも焼いた魚にもよく合います。あれば、プチトマトなどを添えると目にも美味しくなりますね。