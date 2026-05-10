カナダの地元放送局の試合後番組で司会者が言及した

ホワイトソックス・村上宗隆内野手が見せる活躍は、メジャー全体に刺激を与えている。ブルージェイズの地元カナダの放送局でも話題に上がるなど、その影響力はシカゴだけにとどまらないようだ。

村上は8日（日本時間9日）、本拠地でのマリナーズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、初回の第1打席で15号ソロを放った。これでヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手に並び、両リーグトップに立った。また、8カード連続でのシリーズ初戦本塁打はMLB史上初。またも記録を打ち立てた。

この圧倒的な活躍は、他球団の試合を中継する放送局でも無視できないものとなっている。ブルージェイズは同日のエンゼルス戦に2-0で勝利。活躍したのは、同じく今季からメジャーに移籍した岡本和真内野手だった。先制の適時打に加えて、三塁守備で好守連発。完封勝利に貢献した。

地元放送局「スポーツ・ネット」では試合後、岡本が登場したヒーローインタビューの様子などをライブ映像で公開。その後、映像が放送スタジオの試合後番組に切り替わると、司会者はブルージェイズの試合とは関係のない村上の15号を取り上げた。冒頭では「それではマリナーズ対ホワイトソックス。こちらはムネタキ…っムネタカ・ムラカミ」と、名前を訂正する場面もあった。

続けて「MLB記録の8シリーズ連続でのシリーズ初戦本塁打です。今季のアーチは15本。アーロン・ジャッジと並びMLBトップ。しかしながら試合はマリナーズが8回、9対5でリードしています」と試合の経過を伝えた。慣れない日本語の発音に苦戦しながらも、最新情報として村上をピックアップ。大谷翔平投手などでは過去にもあったが、開幕から猛打を続ける村上もまた、無視できない存在になっているようだ。（Full-Count編集部）