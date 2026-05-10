「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが9日、自身のインスタグラムを更新。5月29日に発売する1stDVD「相思相愛」の撮影ショットなどを投稿した。

「DVDの見どころ」と題し、「ロケ地に偶然、私の大大大好きな猫ちゃんがいたんです！ そのまま一緒に出演してくれました〜」と明かした。谷間があらわなデザインで、グレーのハイレグレオタード風衣装姿でネコとのツーショットなどを公開。「一発目の撮影で実はドキドキ緊張 だけど、この子がとっても人懐っこくて本当に和みました 笑顔を引き出してくれた名共演者に感謝です」とつづった。

また「DVD発売記念イベント開催決定！」と報告。「さとみに直接会える、なかなかないチャンス…！ 私も今からワクワクしています。ぜひ会いに来てくださいね」と今月24日に都内でイベントを実施することも伝えた。

ファンやフォロワーからも「可愛い過ぎ」「笑顔が一番の魅力」「谷間素敵です」「良い感じの美乳感」「健康的で色気があってキレイ」「スタイル抜群」「2種類の癒しがたまらない」「猫になりたい」などのコメントが寄せられている。

さとみは北海道出身。「ミスアサヒ芸能2025」の候補者にエントリー。SNSのプロフィル欄には「会社員のお姉さん」と記している。趣味はスポーツ観戦、競馬、パチンコ。特技は韓国語、バスケットボール。1stDVD「相思相愛」を5月29日に発売予定。身長166センチ。スリーサイズはB93−W63−H95センチ。血液型O。