グラビアアイドルで俳優の岸明日香さん（35）がFLASHに登場。5月22日発売の写真集「Trajectory」に合わせて、「写真集独占 妖艶の軌跡」と題したグラビアを披露しました。



【写真】「34歳のすっぴん裸眼が表紙です」とご本人がコメントした岸明日香さんの写真集

岸さんはSNSで「FLASHさんに写真集の写真6ページとインタビュー掲載していただいてます ゲットしてね」と報告。公開した写真は、美ヒップを強調するような振り返りポーズ。背中から腰、そしてお尻へと続く美しい曲線が印象的な1枚です。また写真集撮影のオフショットや動画も公開しています。



5年ぶり5冊目となる写真集「Trajectory」（読み : トラジェクトリー、撮影：榊原裕一、税込3850円、ワニブックス）は、30代ラストの写真集になるであろう決意のもと、史上最大の露出に挑戦。初めて訪れたベトナム・ダナンを舞台に、笑顔はじけるキュートな水着姿から艶やかなランジェリー姿など、写真集ならではの大胆ショットや大人の色香を披露しています。



話題になっているのは写真集の表紙。シャツの胸元がはだけた大胆なカットで形のきれいな真ん丸バストが露わになっています。岸さんは「なんと、34歳のすっぴん裸眼が表紙です。笑（震える）このビジュアル衣装で撮った1ショット目の写真で、すっとカメラをみたときに撮ってくださったものです 奇跡の1枚ということでゲットしてください」とコメントしています。



【岸明日香さんプロフィル】（事務所サイトから）

生年月日1991年4月11日 大阪府出身 身長158cm 2012年3月にグラビアデビューし、以降、俳優として映画やドラマに出演。趣味はスポーツ観戦 映画 音楽鑑賞 X(旧Twitter)：@asupons02 Instagram： @aspoo02