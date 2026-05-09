将棋界に新たな歴史が刻まれた。5月9日に放送された『JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026』のドラフト会議において、全監督が熱望した藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）の争奪戦が勃発。今大会から導入された「オープンドラフト」により、北海道・東北、北関東、中部、神戸、九州の計5チームが指名し、かつてない大規模な抽選に発展した。

【映像】喜びが爆発…！羽生九段の連続ガッツポーズ

本大会は、2018年からスタートした超早指しの『ABEMAトーナメント』と、将棋連盟100周年企画として2024年に開催された『地域対抗戦』が融合した新シリーズ。全国を6つの地域ブロック（関東・関西は各2チーム）全8チームに分け、1チーム5名、計40名の棋士たちが地域の威信をかけて戦う団体戦だ。

会場に緊張が走る中、5人の監督が一列に並び、運命の封筒を手にする。実況席の藤森哲也六段（38）も「史上最高の重複。新ルールならではの光景ですね！」と興奮気味に語る。注目は、事前インタビューで「床に崩れ落ちた」と語るほどの衝撃を受けながらも、愛弟子を死守すべく参戦した中部トライキングスの杉本昌隆八段（57）と、北関東ブリッツァーズの羽生善治九段（55）らによる激突だった。

抽選の結果、見事に当たりくじを引き当てたのは羽生九段。当選が判明した瞬間、羽生九段は満面の笑みを浮かべ、右拳を突き上げ何度もガッツポーズを繰り出した。事前インタビューでは「出たとこ勝負」と語っていたレジェンドだが、最高の結果を引き寄せ、北関東チームに盤石のエースを迎え入れることに成功した。

指名権を獲得した羽生九段は、「藤井竜王・名人は競合するだろうなと思って、ダメ元でチャレンジしてみたんですけども、非常に幸運だったなと思っております」と喜びを語った。この結果、北関東ブリッツァーズは藤井竜王・名人、木村一基九段（52）、佐藤天彦九段（38）、三枚堂達也七段（32）という、ドリームチームが誕生。「個性が違うメンバーが揃った。前を目指してやっていきたい」と力強く宣言した。

◆JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026 超早指しの『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』が融合した新シリーズ。全国を6つの地域ブロック（関東・関西は各2チーム）に分けた全8チームによって競う団体戦。各チームは8名の監督と、ドラフト会議で指名された棋士4名の計5名で構成され、総勢40名が地域の威信をかけて戦う。5月下旬から予選がスタートし、勝ち上がったチームによる準決勝および決勝戦は8月に生中継で実施される。

（ABEMA／将棋チャンネルより）