【独占取材】中谷潤人のセコンド・岡辺大介が語る、至近距離から見た井上尚弥戦



©Lemino/SECOND CAREER/NAOKI FUKUDA



東京ドームでの激闘から一週間が過ぎた。WBA/WBC/IBF/WBOスーパーバンタム級タイトルを防衛した"モンスター"井上尚弥。敗れはしたが、パウンド・フォー・パウンド・ナンバーワン王者に挑み、己を出し尽くした中谷潤人。2人のファイターは、ボクシングという競技が持つ優美さ、華麗さ、力強さ、そして男が死力を尽くして闘い抜く姿を十二分に見せた。

稀に見る好ファイトに、東京ドームを埋め尽くした5万5000人の多くは、恍惚として会場を後にした。

その余韻が残る5月5日、中谷潤人のセコンドとして大舞台に上がった岡辺大介は、実家のある岡山へ向かっていた。羽田空港に移動中の彼に、電話インタビューした。

幼い頃からボクシング中継を見て育った岡辺は、兄の後を追うように高校でボクシング部に入部。卒業後に渡米し、現地のコミュニティカレッジで学んだ。そのままアメリカに残り、トレーナーの道を歩み始める。何人もの日本人選手を指導しているルディ・エルナンデスの門下生となり、サブトレーナーとして活動するようになった。15歳の中谷潤人がアメリカ修行を始めた頃からの付き合いである。

「大きな試合でしたから、潤人は興奮していました。計量時に雄叫びを上げるなんて、見たこともない姿でしたよ。もっとも、5万5000人の前でも緊張は無かったようです」



ジムで練習中の中谷潤人選手と岡辺大介氏（写真：林壮一）



確かに、花道に現れた中谷は「やるべきことをやった」表情だった。ゴングが鳴っても、滑らかに身体を動かし、硬さは見せなかった。

「試合開始から4ラウンド終了まで、お互いにクリーンヒット、ゼロでしたね。でも、ポイントは向こうに流れるなと感じました。試合をコントロールしていたのは、やはり井上尚弥だと。

潤人の立ち上がりは最高でした。ポイントを失っていたとはいえ、頭を振って、膝を折って、重心を低くして、自分の距離でジャブを出すという、尚弥に対して立てた作戦通りのことをやっていました。

僕たちは尚弥の右を警戒していたんです。序盤に一発をもらってしまったら危ないと。右ボディにしろ、右ストレートにしろ、要注意だって何度も潤人に言いました。初回が終わってコーナーに戻ってきた潤人には『素晴らしい出来だよ』と声をかけました」

2ラウンド終了時点でも岡辺は、このままでいい、と感じた。

「とにかく、出だしで殴られて、効かされるのが一番怖かったんです。4ラウンドまでは、パンチの交換が少ないまま進み、潤人は上手く尚弥のパンチをよけていた。でも、ポイントは向こうが取っている。

ならば前に出て、打っていかないと勝てないですよね。生き残るためにリングに上がったわけじゃない。勝つためにやっているのですから。5回からは多少被弾してでも『出ろ』『倒しに行け！』と指示しました」

中谷は信頼するコーナーの声を受け、アグレッシブになる。オープニングから4ラウンド終了までの闘い方も、決定打をもらわず、自分の距離を保ち、細かくジャブを出す自分のボクシングが出来ていた。が、ポイントを奪うボクシング、あるいは相手を倒す闘いをしなければベルトは奪えない。

「潤人の攻撃も良かったと感じます。でも、相手のバックステップの速さが、予想を超えていました。潤人が捕まえようとしても、もうそこにいないんですよ。また、井上尚弥という選手は絶対に突っ込んで来ない。相手が懐に入ってきたらアッパーカット、と考える人もいるでしょうが、尚弥は頭が下がっていないのでアッパーを当てるのは至難の業です。だから、ストレートを相手のパンチと同時に打てと、キャンプ中から伝えていたんです。

頭を下にして、相打ちのタイミングで打ち下ろしを浴びせろ、と僕は言っていました。ただ、尚弥は今回、2発しか打ってこなかったんです。3発、4発、5発ってコンビネーションを出してくれば、どこかで潤人は合わせられたかもしれません。2発でカウンターを打つのは難しかったですね。

5ラウンドに潤人がペースを掴みかけると、尚弥はもっとバックステップするようになりました。出入りの頻度が増えたんですよ。ルディも僕も『GO』と言っていましたが、潤人は行きたくても行けなかった部分があるでしょう。的がいないんですから。で、無闇矢鱈に出てしまうと、カウンターの餌食になります。あれが、井上尚弥の技術なんですね」

それでも挑戦者は追い上げる。8ラウンドを境に、ペースを握ったかに見えた。

「いい感じでした。ですが、終盤さらに尚弥はギアを上げました。もう、潤人を倒しには来なかった。勝ちに徹して、ポイントアウトする策でしたね」



©Lemino/SECOND CAREER/NAOKI FUKUDA



第10ラウンド1分50秒過ぎ、中谷は偶然のバッティングで眉間の左側を割る。

「影響は無かったと感じています。WBOスーパーフライ級王座に就いたアンドリュー・モロニー戦（2023年5月20日）でも、同じような負傷をしました。潤人は、ああいうアクシデントで動揺するようなタイプじゃありません。

それより深刻だったのは、11ラウンドに井上の右アッパーを左目に喰らって、眼窩底を骨折したことです。焦点の合わない左目をグローブで隠し、片目でのファイトを強いられました。相当の痛みがあったと思います」

追い上げていた挑戦者だったがダメージは深く、失速する。

「最終12ラウンドの前、ルディが『倒さないと勝てないから、ノックアウトしてこい！』と告げて送り出したんです。僕も同じ思いでした。あのラウンドの潤人はよく手を出していたし、こっちにポイントがついてもおかしくなかったように感じています」

116-112、116-112、115-113のスコアでチャンピオンが4本のベルトを守った。

「総合力で、向こうが上でした。尚弥にコントロールされましたね。技術、経験、スピードは向こうに分があるのは分かっていました。でも、我々は本気で勝ちに行ったんです。両者の差が8-2とか7-3なら、勝負にさえならなかったでしょう。まぁ、6.5-3.5くらいで、埋められる範囲だと計算していました。

最初の4ラウンドでポイントを失ったのが響いたかなと思います。僕らが慎重になり過ぎたかなと。もっと早くエンジンをかければ良かったのかもしれません。でも、チームで立てた策は間違いじゃなかったと考えます。なぜならば、立ち上がりに尚弥の重いパンチをガツンと喰らっていたら、ワンサイドの展開になった可能性があるからです。潤人が出ていたら、やられていたかも。

今振り返れば、井上尚弥のステップイン、バックステップの速さは想定外でした。潤人が打ちに行っても、もうそこにいなかった。スゲエな、と舌を巻きましたね。あれほど速いとは思いませんでした。想像を超えていましたよ。流石、井上尚弥です」

中谷はプロ生活初の負けを味わった。しかし、自分をとことん出し切った。

「僕も悔しいです。目のケガもありますし、潤人には『とりあえず、ゆっくり休め』と声を掛けました。練習の段階から並々ならぬ覚悟で、すごく頑張りました。

印象的だったのは、今回、潤人が楽しんで闘っていた点です。作り笑いじゃなく、心から笑みを浮かべていましたよね」

岡辺はこんな言葉で、筆者との会話を締め括った。

「尚弥との再戦に辿り着くことができるように、一戦一戦やっていきます。『井上尚弥を超える』という、新たな目標ができたわけですから、勝ち続けていくだけですね。もっともっと強くなると思いますよ。潤人は、誇張なしにボクシングに人生を懸けていますから」

取材・文／林壮一