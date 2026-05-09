決勝点をアシストした武井。甲府が直接対決を制した。写真：永島裕基

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　Jリーグは５月９日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第16節の６試合を開催。ハワイアンズスタジアムいわきでは、２位のいわきFCと首位ヴァンフォーレ甲府が対戦した。

　勝点差１で迎えた“首位攻防戦”。ホームのいわきは開始直後から勢いよく前へ出て、主導権を握る展開に持ち込む。

　しかし、先手を取ったのはアウェーの甲府だった。14分、武井成豪のゴール前への浮き球のパスに抜け出した遠藤光が、右足で巧みにネットを揺らし、先制点を挙げた。
 
　追いかける展開となったいわきは後半も積極的に攻め込む。ホームサポーターの声援を背に相手ゴールへ迫ったが、甲府守備陣が集中した対応を見せる。

　結局、甲府が最後まで１点のリードを守り抜き、１−０で勝利。直接対決を制した甲府は、いわきとの勝点差を「４」に広げ、EAST-Bグループ首位をキープした。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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