甲府が首位攻防戦を制す！ 敵地で２位いわきを下す、勝点差「４」で独走態勢へ
Jリーグは５月９日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第16節の６試合を開催。ハワイアンズスタジアムいわきでは、２位のいわきFCと首位ヴァンフォーレ甲府が対戦した。
勝点差１で迎えた“首位攻防戦”。ホームのいわきは開始直後から勢いよく前へ出て、主導権を握る展開に持ち込む。
しかし、先手を取ったのはアウェーの甲府だった。14分、武井成豪のゴール前への浮き球のパスに抜け出した遠藤光が、右足で巧みにネットを揺らし、先制点を挙げた。
追いかける展開となったいわきは後半も積極的に攻め込む。ホームサポーターの声援を背に相手ゴールへ迫ったが、甲府守備陣が集中した対応を見せる。
結局、甲府が最後まで１点のリードを守り抜き、１−０で勝利。直接対決を制した甲府は、いわきとの勝点差を「４」に広げ、EAST-Bグループ首位をキープした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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勝点差１で迎えた“首位攻防戦”。ホームのいわきは開始直後から勢いよく前へ出て、主導権を握る展開に持ち込む。
しかし、先手を取ったのはアウェーの甲府だった。14分、武井成豪のゴール前への浮き球のパスに抜け出した遠藤光が、右足で巧みにネットを揺らし、先制点を挙げた。
追いかける展開となったいわきは後半も積極的に攻め込む。ホームサポーターの声援を背に相手ゴールへ迫ったが、甲府守備陣が集中した対応を見せる。
結局、甲府が最後まで１点のリードを守り抜き、１−０で勝利。直接対決を制した甲府は、いわきとの勝点差を「４」に広げ、EAST-Bグループ首位をキープした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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