2026年5月9日放送の「ぶらり途中下車の旅」は中央・総武線の旅。

旅人は、舞の海。

中央・総武線

三鷹駅から千葉駅までを結ぶ、｢中央・総武線（各駅停車）｣。黄色いラインカラーの車体でおなじみの、全39駅、全長60.2kmの路線です。通勤・通学、そしてレジャーなどにも利用され、地域住民の足として大活躍の路線です。

今週の旅人：舞の海

1968年2月17日生まれ。青森県西津軽郡鰺ヶ沢町出身の元力士。

小さい体でも軽快に大きな力士と戦う姿や様々な技を駆使して戦う姿から、『牛若丸』『技のデパート』と呼ばれ人気を集めました。現在は大相撲解説、タレント、CMなど多方面で活躍中。

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4年ぶりにリニューアルオープン！江戸から現代まで街の変化が楽しめる博物館

【最寄駅】

JR中央・総武線「両国駅」西口より徒歩3分

都営大江戸線 「両国駅（江戸東京博物館前）」A3・A4出口より徒歩1分

【所番地】東京都墨田区横網1-4-1

【営業時間】9:30〜17:30（土曜日は9:30〜19:30）

【常設展観覧料】

一般：800円／65歳以上：400円

大学生：480円／高校生：300円／中学生以下：無料

【定休日】月（※月曜が祝日または振替休日の場合はその翌日）・年末年始

【電話番号】03-3626-9974

【ホームページ】https://www.edo-tokyo-museum.or.jp/?lang=ja

【X】https://x.com/edotokyomuseum

【Instagram】https://www.instagram.com/edotokyomuseum

【特別展情報】

江戸東京博物館リニューアル記念特別展「大江戸礼賛」

会期：2026年4月25日（土）〜2026年5月24日（日）

〈特別展観覧料〉

一般：1,300円／65歳以上：650円

大学生・専門学校生：1,040円／高校生：無料／中学生以下：無料

TORIBA COFFEE ROASTERS（浅草橋駅）

相撲珈琲五月場所？相撲の「決まり手」の味のコーヒーを出す焙煎所

【最寄駅】JR中央・総武線「浅草橋駅」から徒歩5分

【所番地】東京都台東区浅草橋2-29-12

【営業時間】10:00〜18:30

【定休日】日

【電話番号】03-6826-2014

【ホームページ】https://www.toribacoffee-online.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/toribacoffeeroasters

yukino shop（浅草橋駅）

あふれるパグ愛が止まらない！パグのイラストがカワイイ雑貨店

【最寄駅】JR中央・総武線「浅草橋駅」から徒歩1分

【所番地】東京都台東区柳橋1-19-7

【営業時間・定休日】不定休（詳しくは公式X・公式Instagramをご覧ください）

【ホームページ】https://www.yukinoshop.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/yukino_design_works

【X】https://x.com/yukino_dw

新タマネギのすり流しにトリュフ味？！割烹スタイルで味わうたこ焼き専門店

【最寄駅】

JR中央・総武線「水道橋駅」から徒歩9分

都営三田線・都営新宿線・半蔵門線「神保町駅」から徒歩1分

【所番地】東京都千代田区神田神保町2-14-4

【営業時間】

＜火〜金＞12:00〜16:00（L.O.15:30）／ 17:00〜23:00（L.O.22:30）

＜ 土 ＞12:00〜23:00（L.O.22:30）

＜ 日 ＞12:00〜22:00（L.O.21:30）

【定休日】月（※月曜が祝日の場合は翌火曜）

【電話番号】03-4362-5465

【ホームページ】https://takomasa.info/

【Instagram】https://www.instagram.com/takomasa_jinbocho

SAKANA BOOKS（四ツ谷駅）

釣り専門の専門紙を出す会社が開いた、魚に関する本や雑貨をそろえた「魚グッズ」専門店

【最寄駅】

JR中央・総武線「四ツ谷駅」より徒歩19分

都営新宿線「曙橋駅」A1出口より徒歩5分

丸ノ内線「四谷三丁目駅」2番出口より徒歩6分

【所番地】東京都新宿区愛住町18-7

【営業時間】12:00〜17:30

【定休日】木・金（そのほか臨時休業もございます。詳しくは公式Xをご覧ください。）

【電話番号】03-3355-6401（平日9:30〜17:30／週刊つりニュースの代表電話です。）

【ホームページ】https://sakanabooks.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/sakanabooks_

【X】https://x.com/sakanabooks_

おかゆテラス 阿佐ケ谷本店（阿佐ケ谷駅）

まるでフレンチやイタリアンのようなおかゆ専門店！「おかゆ寿司」って何？

【最寄駅】

JR中央・総武線「阿佐ケ谷駅」より徒歩7分

丸ノ内線「南阿佐ケ谷駅」より徒歩5分

【所番地】東京都杉並区阿佐谷南3-2-22

【営業時間】

＜ランチ＞11:30〜15:00 (L.O.14:00)

＜ディナー＞17:30〜21:30 (コースL.O.20:00)

＜水＞11:30〜16:00（L.O.15:00）※ランチ営業のみ

【定休日】日・月

（不定休もございます。詳しくは公式Instagramをご覧ください。）

【電話番号】03-5335-7880

【ホームページ】https://www.okayuterrace.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/okayuterrace