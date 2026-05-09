第2子出産・冨永愛、21年前の出産との変化語る「生まれてから今まで外に買い物に行ってない」
モデルの冨永愛（43）が8日、自身のYouTubeチャンネルを開設。最初の動画であらためて出産を報告し、21年前の出産との変化を語った。
【プロフィール】子どものお父さんは… 俳優の山本一賢
冨永は7日、第2子の出産を報告。赤ちゃんの両足の写真を添えて「皆様へ 無事、出産できましたことをここにご報告します」と、写真を添えて発表。「高齢出産ということもあり、妊娠中は私自身も絶えず不安がありましたが、周りの方々の温かいサポートにより、無事全うすることができました」と伝え、「20年前の章胤の出産以来、久しぶりの新生児との日々です。しばらくは仕事もお休みですが、引き続き、見守っていただけたらと思います」と報告していた。
動画の冒頭、「こんにちは。冨永愛です。YouTube…」と言ったところでカミカミに。「実は1発目の撮影なんです。なので超かみました」と説明。「改めましてYouTube始めました」と報告した。続けて「21年ぶりに出産いたしました。ひと仕事だわ」と振り返っていた。
動画では21年前の出産との変化にも言及。「逆に大変じゃなくなっている」と明かし「21年前は（インターネットで）ポチって次の日には届かないのよ」と説明した。
「今は病院からポチれば家に届くし、それこそ洋服も届くし、だから私（子どもが）生まれてから今まで外に買い物に行ってない。子ども関係の服とか、おむつもしかり、全部ポチってるんですよ。それってすごくない？21年前は絶対に“某まるまる屋さん”とかに行かないと買えなかった」と話した。
情報収集でも変化があるという。「今は携帯で情報が見られる。リアルな声も聞けるお医者さんの話も聞けるし、だからこうたくさんの情報が手に入る。今は下手したら人と交流がなく済ませられちゃうから、それはある意味大変なのかなと思った」と話していた。
冨永は2004年に結婚し、05年に現在モデルとして活躍する長男・冨永章胤を出産。09年4月20日に離婚し、シングルマザーとして一人息子を育てていた。お相手の山本一賢は、映画『火の華』に主演するなど、俳優として活動している。
【プロフィール】子どものお父さんは… 俳優の山本一賢
冨永は7日、第2子の出産を報告。赤ちゃんの両足の写真を添えて「皆様へ 無事、出産できましたことをここにご報告します」と、写真を添えて発表。「高齢出産ということもあり、妊娠中は私自身も絶えず不安がありましたが、周りの方々の温かいサポートにより、無事全うすることができました」と伝え、「20年前の章胤の出産以来、久しぶりの新生児との日々です。しばらくは仕事もお休みですが、引き続き、見守っていただけたらと思います」と報告していた。
動画では21年前の出産との変化にも言及。「逆に大変じゃなくなっている」と明かし「21年前は（インターネットで）ポチって次の日には届かないのよ」と説明した。
「今は病院からポチれば家に届くし、それこそ洋服も届くし、だから私（子どもが）生まれてから今まで外に買い物に行ってない。子ども関係の服とか、おむつもしかり、全部ポチってるんですよ。それってすごくない？21年前は絶対に“某まるまる屋さん”とかに行かないと買えなかった」と話した。
情報収集でも変化があるという。「今は携帯で情報が見られる。リアルな声も聞けるお医者さんの話も聞けるし、だからこうたくさんの情報が手に入る。今は下手したら人と交流がなく済ませられちゃうから、それはある意味大変なのかなと思った」と話していた。
冨永は2004年に結婚し、05年に現在モデルとして活躍する長男・冨永章胤を出産。09年4月20日に離婚し、シングルマザーとして一人息子を育てていた。お相手の山本一賢は、映画『火の華』に主演するなど、俳優として活動している。