元AKB48で、現在は女優として活躍している野呂佳代(42)が7日にインスタグラムを更新し、Tシャツにキャップというオフショットを公開した。



【写真】「お気に入り」のキャップをかぶった姿もめちゃカワイイ!

野呂は「たまにはこんな写真も 私ミスタービーンが大好きなんですよ あとこのキャップがお気に入りなんですよ」と投稿した。世界的に人気なイギリスのコメディ番組「Mr.ビーン」が大好きだそうで、主人公ビーンに分するローワン・アトキンソンの顔が大きくプリントされたシャツを着た。



野呂は現在カンテレ系ドラマ「銀河の一票」に出演していることから、コメント欄には「野呂さん目当てでドラマ見てます！マジで女優としての野呂佳代も素敵すぎて涙しながら見てる」「ドラマの演技最高でした」「ドラマでの野呂ちゃんも大好きです 泣きの芝居に毎回もらい泣きします」などと野呂の演技をたたえる投稿が多く見られた。野呂は体当たりのバラエティでも引っ張りだこだったが近年、女優として大活躍。ＮＨＫ大河ドラマ「光る君へ」（24年）、3月末で終了したＴＢＳ日曜劇場「リブート」など話題作でしっかりと存在感を発揮してきた。



ドラマは、与党の幹事長の娘で、突然政界を追い出された主人公（黒木華）が政治素人のスナックのママ（野呂）をかつぎ出し、都知事を目指す物語。



（よろず～ニュース編集部）