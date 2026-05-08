この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「なぜ彼は16年も日本を離れられなかったのか？韓国人の本音」を公開した。

動画では、日本で韓国人と日本人をつなぐ結婚相談所「DAYRIE（デイリー）」を運営するホンさんが登場。来日して16年になる彼が、日本に定住するに至った経緯や、孤独の中で触れた日本人の温かさについて語っている。



対談は、ホンさんが日本に来たきっかけから始まった。軍隊時代、時間の合間に江國香織や金城一紀の小説を読み耽ったというホンさん。特に金城一紀の作品を通じて在日韓国人の葛藤や日本社会の見えない壁を知り、「逆に怖くなって、自分の目で実際に見てみたい」とワーキングホリデーでの来日を決意したという。実際、家探しなどで「外国籍というだけでNG」という壁に直面し、「ないと言ったら嘘です」と差別的な体験も吐露。しかし、彼はそこで諦めるのではなく、「自分にしかできない仕事」を模索し始めた。



オーストラリアや韓国での就労経験もあったが、「日本で働いていない後悔」を払拭するため、福岡のヒルトンホテルに就職。「楽な環境より難しい環境の方が頑張れる」と語るホンさんは、あえてアウェイな地で成長することを選んだ。



しかし、そこで待っていたのは強烈な孤独だった。「仕事が終わって家に帰り、誰もいない部屋で電気をつける瞬間」に虚しさを感じたという。



そんな彼を救ったのは、一人で訪れた居酒屋での出会いだった。隣に座った日本人男性と話が弾み、男性はアメリカ留学中の息子とホンさんを重ね合わせたのか、会計を済ませてくれた上に「3万円のお小遣い」まで渡してくれたという。

「お前頑張れよ」と背中を叩かれたその記憶は、今でも鮮明に残っていると笑顔で語った。



また、2011年の東日本大震災の際には、韓国の家族から帰国を強く促されたが、「ここで帰ったら中途半端な人生になる」と踏みとどまったエピソードも明かされた。



現在は自身の経験を活かし、日韓の架け橋となる事業を展開するホンさん。「政治家やメディアがやってくれないことを、使命感を持ってやっている」と力強く語る彼に対し、インタビュアーのパクくんも深く頷き、互いの健闘を称え合った。