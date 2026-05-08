NTTドコモは、ビックカメラの対象店舗で「d払い＋5％還元キャンペーン」を5月16日から31日まで実施する。なお、4月23日オープンの「ビックカメラ Select 那覇国際通り店」では、オープンを記念し、先行して5月7日から実施している。



●＋5％分のdポイントを還元 「Select 那覇国際通り店」」では先行スタート



期間中にキャンペーンサイトからエントリーの上、ビックカメラの対象店舗（ビックカメラ全店・Air BicCamera全店）で合計5000円以上をドコモのスマートフォン決済サービス「d払い」で支払うと、通常分に加え、決済金額の5％分のdポイント（通常ポイント）を進呈する。進呈上限は2000ポイント。



なお、ほかの割引・優待と併用した場合は、割引適用後の金額分がキャンペーン対象となる。また、dポイント利用分はキャンペーン対象外。