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机の上の作業環境を改善しようと、いろいろなものを導入したのですが、そのなかでも地味に便利だったのがこちら。

エレコムのクリップ式電源タップです。

これを買う前は、タワー型の電源タップを机の上に置いていたのですが、なんだか邪魔に感じたのと、実際に使っているコンセントの口が2口くらいだったため、こちらに買い替えました。

机の上がスッキリ

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何と言っても、場所を取らないのが一番のメリット。クリップ式なので、机の端っこに挟めば、あっという間にコンセント付の机に早変わりです。好きな場所に設置できるのもいいですね。

コンセントは3口ですが、僕の用途では十分でした。

また、USB-A端子が2口あるのも地味に便利。今はUSB-C全盛期ですが、常時ウェザーニュースLiVEを流しているiPad miniと、SwitchBotの温湿度計のためにこの2つのUSB-A端子を使っています（その他は、別なUSB充電器を使用）。

タワー型の電源タップを使っていたときより、机の上がかなりスッキリしたので、大満足です。

カラーはブラックとホワイトの2色あり、ケーブル長は1.5mと3mから選べます。ご自分の部屋の環境に合わせて、最適なものを選びましょう。

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