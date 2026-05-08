「ヴォクシー」なぜ“成功者のミニバン”になった？

昨今、日本のミニバンが海外に進出し、現地でも人気となっているようです。

その先駆者となっているのがトヨタの高級ミニバン「アルファード」なのですが、日本専売と思っていた「ヴォクシー」もインドネシアで2017年から販売を開始。2022年に現行型へとフルモデルチェンジされましたが、こちらも大人気になっています。

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ヴォクシーのインドネシア版はどんな仕様なのでしょうか。

まず、インドネシアでは日本車が90％以上の圧倒的なシェアを誇っています。昔からASEAN諸国では日本車が人気ですが、高い信頼性、優れた燃費性能、手厚いアフターサービス、さらにはリセールバリューの高さなどが、圧倒的なシェアにつながっているといいます。

また、インドネシアは日本と同じ「左側通行・右ハンドル」の国です。日本仕様と同じ右ハンドルのまま販売できるため、わざわざ左ハンドル仕様にする必要がないことも、メーカーにとって大きなメリットになっています。

そんな異国の地で、日本のファミリー向けに堅調な販売を続けるヴォクシーが、多くのユーザーにとって憧れの1台になっています。そこには、インドネシアならではの事情があるようです。

現在、インドネシアで一番売れているクルマは、トヨタ「Avanza（アバンザ）」という小型MPV（マルチパーパスヴィークル／多目的車）です。

1.3リッターまたは1.5リッターエンジンを搭載し、3列シートを備えた7人乗りで、サイズ的にはホンダ「フリード」ほど。

大家族が同居する率が高いインドネシアでは、多人数乗車できるクルマが人気となっており、そこにトヨタブランドが持つ高いステータス性や、1.3リッター・5速MTモデルが2億4370万ルピア（日本円で約219万円／2026年5月初旬時点のレート、以下同）からという手が届きやすい価格設定も相まって、人気に拍車をかけています。

インドネシアの人口は約2億8444万人（2025年の中央統計庁データより）と日本の2倍以上ですが、その過半数が首都のあるジャワ島に集中しています。

主な交通手段はクルマやバイクであり、都市部では慢性的な大渋滞が日常茶飯事となっています。

また、経済は年5〜6％のペースで堅調に成長を続けているものの、平均月収は約2万8000円〜約5万円と低水準です。そのため、若年層が親と同居して大家族で暮らすスタイルが一般的で、一度に多人数で移動できるMPVへの需要が極めて高くなっているといいます。

そして、現地で絶大な人気を誇る超高級車がアルファードです。販売価格は12億8800万ルピア（約1158万円）からと驚くほど高額ですが、現地の富裕層の間では定番の高級車となっており、人々にとって羨望の対象となっています。

そんななか、ヴォクシーは6億3270万ルピア（約569万円）と、アルファードのほぼ半値で販売されています。

インドネシア仕様のヴォクシーは、2リッターガソリンエンジンにCVTを組み合わせ、駆動方式は2WDのみの設定。安全性能では「Toyota Safety Sense 3.0」を搭載し、日本仕様の「S-Z」グレードをベースにした現地専用のワングレード構成となっています。

アルファード譲りの押し出しの強いスタイリングに加え、3列シートの快適性はアバンザを上回ることから、現実的に手が届く「最高峰のミニバン」として高い支持を集めています。

ジャカルタ在住の日本人 O氏に話を聞いたところ、高い経済成長のおかげで富裕層も増えており、中級クラスの富裕層が都市部でヴォクシーを購入するケースが増えているそうです。

「インドネシアではクルマは“成功の証”です。周囲へのホスピタリティや自身の社会的立場を示すため、できるだけ立派に見えて多人数で移動できる高級MPVに人気が集まる傾向があります。

なかでもアルファードは別格で、富裕層がこぞって購入し運転手付きで乗っているのですが、やはり中級層では手が出せない価格です。

その点、アルファードの半額ほどで買えるヴォクシーは、自らハンドルを握ることも多いアッパーミドル層にとって『背伸びすれば手が届く最高峰のステータス』となっており、憧れの1台になっています」

こうした現地特有のニーズに加え、インドネシアで絶大な信頼を得ているトヨタのブランド力が後押しとなり、ヴォクシーの独走態勢は今後も続きそうです。

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インドネシアでも環境意識の高まりや燃料価格の変動を受け、徐々にハイブリッド車（HEV）への関心がシフトし始めています。

もし今後、ヴォクシーにハイブリッドモデルが投入されることになれば、その人気はさらに盤石なものとなるでしょう。

日本のミニバン文化を象徴するヴォクシーが、進化を続けるインドネシアの街並みをどう彩っていくのか、今後の展開から目が離せません。