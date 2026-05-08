筋トレ継続を実現する気持ちの切り替え法とは！？

筋トレ継続を実現する気持ちの切り替え法

気持ちの切り替えと思考・行動パターン

筋トレの継続を困難にするマイナス要因は、日常生活の中で頻繁に現れます。例えば、仕事が遅くなった・疲れたといった要因は、筋トレを先延ばしするための自分に対する言い訳にもなりがちです。このようなマイナス要因が目の前に現れそうになったら、気持ちを切り替えてプラスの思考・行動パターンがとれるように攻略法を準備しておくことが必要です。具体的な対応法を紹介します。

[筋トレ継続に向けた気持ちの切り替え法]

● 仕事で遅くなった

→時間は短くなるが、その分集中して質を高めよう！

● 仕事が忙しい

→筋トレで頭をスッキリさせれば仕事の効率が上がるぞ！

● 疲れがたまっている

→筋トレでリフレッシュしよう

● 今日はどうも気持ちが乗らない

→1 種目だけやって早めに終わらせよう 気分転換のつもりで軽めにやろう

● 今日は予定していた筋トレができなかった

→いい休養になってよかった。今日の回復で明日はいいトレーニングができるぞ！

● 出張で3週間トレーニングを休んでしまった

→久しぶりのトレーニングで体の反応が楽しみだ!

[筋トレ継続に向けた思考・行動パターン]

●「筋トレはやっているときはきついが、終わったあとは爽快だ」と自分に言い聞かせる。

●「筋肉痛がくると充実感がある」と考える。

●筋トレを始めたら疑問点が出てきた。情報収集して解決を試みる。その過程で、ますます興味が沸いてくる。

●ネットで見つけた筋トレ法を試してみた。よい感覚が得られたので続けてみた。

【出典】『１日３分！ジムに行かずにマイナス５㎏！自宅筋トレ 続ける技術』著：有賀誠司(東海大学スポーツ医科学研究所 教授)