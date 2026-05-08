『風、薫る』第6週「天泣（てんきゅう）の教室」を振り返る
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第6週「天泣（てんきゅう）の教室」の各回あらすじを振り返る。
【写真】新たな相関図を公開 新キャストが続々合流！
■第26回のあらすじ
看護指導の教師、バーンズ（エマ・ハワード）がスコットランドからやってきた。直美（上坂樹里）と多江（生田絵梨花）が通訳をしながらすぐに授業が始まるが、内容は想定外のことばかり。りん（見上愛）は質問をしてみるが・・
■第27回のあらすじ
髪型を洋髪に変えさせられた生徒たちは、エプロンを作るように言われる。多江（生田絵梨花）がバーンズ（エマ・ハワード）に不満をぶつけるが、バーンズは動じない。訪れた休日に、りん（見上愛）は直美（上坂樹里）、トメ（原嶋凛）を誘って町に出かけると、不思議な音が聞こえてきて・・
■第28回のあらすじ
コレラの感染者を看護する模擬授業が行われる。りん（見上愛）は過去を思い出すが、その様子を見たバーンズ（エマ・ハワード）は、りんに厳しい一言を言い放つ。授業の後、直美（上坂樹里）と話す中で、りんは看護について改めて考え、翌日の授業に臨む。
■第29回のあらすじ
環（英茉）へのお土産を探していたりん（見上愛）は偶然シマケン（佐野晶哉）と出会い、シマケンの今の仕事と夢を知ることに。一方、多江（生田絵梨花）の実家では縁談が進み、多江は悩む日々が続いていた。そんなある夜、異変が起きて・・
■第30回のあらすじ
高熱で倒れ、声が出ない多江（生田絵梨花）。心配したりん（見上愛）や直美（上坂樹里）たちが看護のために次々と部屋に押しかけるが、なかなかうまくいかない。バーンズ（エマ・ハワード）は、皆に課題を思い出すよう命じる。そんな中、多江の父（吉岡睦雄）が学校にやってきて・・
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■第26回のあらすじ
看護指導の教師、バーンズ（エマ・ハワード）がスコットランドからやってきた。直美（上坂樹里）と多江（生田絵梨花）が通訳をしながらすぐに授業が始まるが、内容は想定外のことばかり。りん（見上愛）は質問をしてみるが・・
髪型を洋髪に変えさせられた生徒たちは、エプロンを作るように言われる。多江（生田絵梨花）がバーンズ（エマ・ハワード）に不満をぶつけるが、バーンズは動じない。訪れた休日に、りん（見上愛）は直美（上坂樹里）、トメ（原嶋凛）を誘って町に出かけると、不思議な音が聞こえてきて・・
■第28回のあらすじ
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■第29回のあらすじ
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■第30回のあらすじ
高熱で倒れ、声が出ない多江（生田絵梨花）。心配したりん（見上愛）や直美（上坂樹里）たちが看護のために次々と部屋に押しかけるが、なかなかうまくいかない。バーンズ（エマ・ハワード）は、皆に課題を思い出すよう命じる。そんな中、多江の父（吉岡睦雄）が学校にやってきて・・