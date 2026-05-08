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YouTubeチャンネル「Mirai / 片付けと収納で暮らしを変える。」が「片付けのプロが暮らす家、大公開！元看護師の新たな挑戦【Kaori's house ルームツアー！】」を公開しました。動画では、元看護師で整理収納アドバイザーの南出かおりさんの自宅を訪問し、プロならではの収納アイデアと、医療現場の環境改善にかける思いを紹介しています。



動画前半では、南出さんの4人家族が暮らす平屋一軒家のルームツアーが行われています。キッチン収納では、ファイルボックスを横に向けて中身を見やすくする工夫や、紙コップを仕切りに使った文房具の収納術などを披露。備え付けの包丁差しを外し、使い勝手に合わせて収納をカスタマイズする様子や、炊飯器を持たず鍋でご飯を炊くなど、持ち物を厳選したすっきりとした暮らしぶりが収められています。同行したアドバイザーたちからも、無駄のない収納に驚きの声が上がりました。



動画の後半では、南出さんへのインタビューを実施。フルタイムの看護師として働く中で、探し物や無駄な動線といった職場の環境に「すごいイライラを感じていた」と語ります。雑務が増え、本来の看護業務の時間が減っている現状に対し、整理収納によって無駄な仕事を減らせると確信し、資格取得に至った経緯を明かしました。



医療現場を片付けるメリットについて、南出さんは医療従事者のストレスが減ることで「本来の業務に専念できる」と説明。やりがいを取り戻すことが患者への還元につながり、「医療の質が上がって、病院としても生産性が上がる」と、好循環を生み出す仕組み作りの重要性を語りました。プロの収納術はもちろん、働く環境を整えることの価値に気付かされる内容となっています。