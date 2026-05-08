レインメーカーとジ・アルファの抗争が激化している。米国・ＡＥＷの「ＤＹＮＡＭＩＴＥ」＆「ＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」３時間スペシャルが６日（日本時間７日）に放送され、次回１３日（同１４日）の「ＤＹＮＡＭＩＴＥ」でインターナショナル王者のオカダ・カズチカ（３８）が、ＡＥＷ世界王者ダービー・アリン（３３）に挑戦することになった。

ブライアン・キースを下しインターナショナル王座を防衛したオカダが「ＡＥＷ世界王座を奪いにいくぜ！」と宣言し、ケビン・ナイトを破り世界王座を守ったアリンに挑戦状を叩きつけた。アリンも了承してドリームマッチ決定となったが、面白くないのがＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）だ。

新日本プロレスのＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ王者は、次回ＰＰＶ「ＤＯＵＢＬＥ ｏｒ Ｎｏｔｈｉｎｇ」（２４日＝同２５日、ニューヨーク）でオカダのインターナショナル王座に挑戦する。オカダとは「ドン・キャリス・ファミリー」の同門にもかかわらず、激しく対立してきた。大会後にはＡＥＷの公式Ｘにドン・キャリス、オカダ、竹下、アンドラデ・エル・イドロ、マーク・デイビスによるキャリス・ファミリーの決起集会の模様がアップされた。

キャリスは「最高だ。すべてがファミリーの思い通りに進んでいる」といい、オカダが世界王座に挑戦することも報告した。これに竹下は「いやいや、オカダが気にするべきは世界王座ではない。『ＤＯＵＢＬＥ ｏｒ Ｎｏｔｈｉｎｇ』で俺相手にそのベルトを守れるかどうかだ」と英語でバッサリ。敵意をむき出しにして、オカダを挑発した。

激怒したオカダは、すかさず「うるさいんじゃ、こら！ 黙っとけこのヤロー」と日本語で言い放つ。竹下も言い返し口論になった。ここでキャリスが間に入り「いやいや、お前が世界最高クラスのレスラーだということには同意する。だが最近のお前、少しケニー・オメガみたいになってきたぞ。『これも欲しい、あれも欲しい』ってな。どっちかに決めろ。私が言ってるのは、世界王座には、私が自ら選んだ男、オカダを送り込む」などと言って、その場を収めた。

竹下との決戦前にオカダの世界王座挑戦が唐突に決まり、２人の抗争は先が読めない展開になってきた。