女優の吉本実憂さん（29）がインスタグラムを更新。短編映画「DRUNK」の役づくりとして眉毛を全剃りした際のビジュアルが話題となっている。



【写真】眉を全剃りした吉本実憂さん

吉本さんは「私は私を私と呼ぶ This my favorite song.」とつづり、複数枚のオフショットをアップ。その中の一枚に"眉なし"姿の吉本さんが写っており、くっきりとした顔立ちも相まってインパクト抜群のビジュアルとなっている。



以前の投稿で吉本さんが「DRUNK」の予告動画をアップした時にも、その眉なし姿は話題に。SNSでは、「DRUNKの実憂さん、ヤバいヤツ」「眉ないと怖い」「ちゃんみなさんかと思いました」「俳優さんとしての凄みを感じます」「全部可愛いです」「アイムホームの感動が忘れられないです。一番の推し！！です！」「眉毛 剃ったんですね…」などのコメントがあった。



吉本さんは、1996年12月28日生まれ、福岡県出身。2012年に第13回全日本国民的美少女コンテストでグランプリを受賞し、芸能界入りを果たした。主な出演作品には、NHK大河ドラマ「軍師官兵衛」やテレビ朝日「アイムホーム」、映画「罪の余白」「逃げきれた夢」などがある。