着脱式リモコンを新搭載したスマホジンバル「Osmo Mobile 8P」
DJI JAPAN株式会社は5月7日（木）、スマートフォン用ジンバル「Osmo Mobile 8P」を発売した。価格は1万8,480円から。従来モデルからフレーミング機能とトラッキング機能を大幅に強化したという。
最も大きな進化ポイントとして、新たに着脱式の「Osmo FrameTapリモコン」を搭載した。ジンバル本体の遠隔操作に対応しており、ジョイスティックにより構図を正確に調整できるとしている。スクリーンも備えており、スマートフォンで撮影している映像をミラーリング表示できる。
Osmo FrameTapリモコン
トラッキング機能は「ActiveTrack 8.0」へと進化。複雑な人混みの中でも被写体をフレーム内に捉え続ける追尾性能を実現した。「多機能モジュール 2」を併用すれば、人やペットだけでなく、車やランドマークなどのトラッキングも可能になる。
またApple DockKitに対応しており、iPhoneユーザーは専用アプリ「DJI Mimo」を介さず、iOS標準のカメラアプリで直接トラッキング機能を利用できるようになった。
多機能モジュール 2の装着例
ハードウェア面では、DJIの第8世代となる手ブレ補正機構を採用した3軸ジンバルを搭載。約386gの軽量ボディに、安定性が向上した三脚と215mmの延長ロッドを内蔵している。
バッテリー駆動時間は最大10時間を確保し、USB Type-Cポートを介してスマートフォンへの給電も可能。
製品ラインアップスタンダードコンボ：18,480円
※本体、磁気クランプ、Osmo FrameTap、ケーブル類、ポーチ アドバンストトラッキングコンボ：25,080円
※スタンダードの同梱物＋DJI OM多機能モジュール 2 クリエイターコンボ：32,780円
※アドバンストの同梱物＋DJI Mic Mini 2一式、モバイルレシーバー等