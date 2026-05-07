DJI JAPAN株式会社は5月7日（木）、スマートフォン用ジンバル「Osmo Mobile 8P」を発売した。価格は1万8,480円から。従来モデルからフレーミング機能とトラッキング機能を大幅に強化したという。

最も大きな進化ポイントとして、新たに着脱式の「Osmo FrameTapリモコン」を搭載した。ジンバル本体の遠隔操作に対応しており、ジョイスティックにより構図を正確に調整できるとしている。スクリーンも備えており、スマートフォンで撮影している映像をミラーリング表示できる。

Osmo FrameTapリモコン

トラッキング機能は「ActiveTrack 8.0」へと進化。複雑な人混みの中でも被写体をフレーム内に捉え続ける追尾性能を実現した。「多機能モジュール 2」を併用すれば、人やペットだけでなく、車やランドマークなどのトラッキングも可能になる。

またApple DockKitに対応しており、iPhoneユーザーは専用アプリ「DJI Mimo」を介さず、iOS標準のカメラアプリで直接トラッキング機能を利用できるようになった。

多機能モジュール 2の装着例

ハードウェア面では、DJIの第8世代となる手ブレ補正機構を採用した3軸ジンバルを搭載。約386gの軽量ボディに、安定性が向上した三脚と215mmの延長ロッドを内蔵している。

バッテリー駆動時間は最大10時間を確保し、USB Type-Cポートを介してスマートフォンへの給電も可能。

製品ラインアップ

主な仕様

スタンダードコンボ：18,480円※本体、磁気クランプ、Osmo FrameTap、ケーブル類、ポーチ アドバンストトラッキングコンボ：25,080円※スタンダードの同梱物＋DJI OM多機能モジュール 2 クリエイターコンボ：32,780円※アドバンストの同梱物＋DJI Mic Mini 2一式、モバイルレシーバー等対応スマートフォン重量：170～300g 対応スマートフォン厚さ：6.9～11mm 対応スマートフォン幅：67～84mm パン：360°（無制限回転） ロール：－52～256° チルト：－37～55° バッテリー駆動時間：約10時間 バッテリー充電時間：約2.5時間 外形寸法：291×110×101mm（展開時）、196×105×38mm（折り畳み時） 重量：約386g（Osmo FrameTapなど含む）