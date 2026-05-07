愛知県にあるトヨタ自動車の研究開発施設で、新型のレクサスが世界で初めて公開されました。

【写真を見る】レクサスの新型電気自動車｢TZ｣ “生まれ故郷”で世界初公開 豊田会長｢下山産のクルマでたくさんの人を笑顔に｣ 愛知

世界初公開されたのは、レクサスの新型電気自動車「TZ（ティーズィー）」。



SUVタイプの車内は、レクサスの電気自動車では初の3列シートで、どの席でもくつろげる空間を目指しています。

豊田会長「下山産のクルマでたくさんの人を笑顔に」

「TZ」が公開されたのは、愛知県豊田市と岡崎市にまたがる研究開発施設「トヨタテクニカルセンター下山」です。





今年冬ごろに販売開始予定

（トヨタ自動車 豊田章男会長 2024年）「これから“下山産のクルマ”が世界のあらゆる道を走り、たくさんの人を笑顔にしてまいります」

おととし全面運用が開始された施設には、企画やデザイン・設計などを行う車両開発棟のほか、多数のカーブが入り組んだ12種類のテストコースが整備され「TZ」もここで開発されました。



「TZ」の販売開始は、今年冬ごろの予定です。