松屋フーズ、バター感アップでさらに濃厚クリーミーな「バターチキンカレー」を「松屋」で発売
松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、5月12日10時から「バターチキンカレー」を販売する。
松屋のカレーメニューの中でも、1位、2位を争うほどの人気を誇る“バタチキ”が、ついに6度目の再登場を果たす。濃厚なココナッツミルクとトマトの旨味が広がるカレーソースに、鉄板でジューシーに焼き上げたごろごろのチキン、バターとスパイスの風味豊かな味わいが食欲を刺激する。今年は、仕上げに店舗でバターをひとかけら加えることで、バター感をさらにプラスした。生クリームのコクとバターが合わさり、なめらかでクリーミーに仕立てた。マイルドな口当たりは、子どもやスパイシーな味わいが苦手な人も楽しめる味わいになっている。パワーアップしたコク旨なカレーを、ぜひこの機会に賞味してほしい考え。
［小売価格］
バターチキンカレー：980円
クリームバターカレー：730円
単品 バターチキンカレー：860円
単品 クリームバターカレー：610円
（すべて税込）
※持ち帰り可能。持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要
［発売日］5月12日（火）
松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp