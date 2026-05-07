松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、5月12日10時から「バターチキンカレー」を販売する。



左から：バターチキンカレー、クリームバターカレー

松屋のカレーメニューの中でも、1位、2位を争うほどの人気を誇る“バタチキ”が、ついに6度目の再登場を果たす。濃厚なココナッツミルクとトマトの旨味が広がるカレーソースに、鉄板でジューシーに焼き上げたごろごろのチキン、バターとスパイスの風味豊かな味わいが食欲を刺激する。今年は、仕上げに店舗でバターをひとかけら加えることで、バター感をさらにプラスした。生クリームのコクとバターが合わさり、なめらかでクリーミーに仕立てた。マイルドな口当たりは、子どもやスパイシーな味わいが苦手な人も楽しめる味わいになっている。パワーアップしたコク旨なカレーを、ぜひこの機会に賞味してほしい考え。

［小売価格］

バターチキンカレー：980円

クリームバターカレー：730円

単品 バターチキンカレー：860円

単品 クリームバターカレー：610円

（すべて税込）

※持ち帰り可能。持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要

［発売日］5月12日（火）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp