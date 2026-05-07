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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年5月7日は、保冷力4.5日という優れた冷却性能とキャンプやBBQ、車中泊など複数人でのアウトドアにも対応できる、DAIWA（ダイワ）の「LAND LABEL PS4300」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

ダイワ(DAIWA) クーラーボックス ランドレーベル (LAND LABEL) 43L カーキ PS 4300 (軽量モデル･スチロール断熱材) 30,313円 （27%オフ） Amazonで見る PR PR

キャンプ・BBQで頼れる保冷力4.5日。DAIWAの本気クーラーボックス「LAND LABEL PS4300」が27％オフ！

アウトドア用クーラーボックスに“本気の保冷力”を求めるなら注目です。DAIWA（ダイワ）の「LAND LABEL PS4300」は、釣り用クーラーで培われた技術による保冷力4.5日を実現。43Lの大容量と使い勝手を高める多機能設計を兼ね備えたアイテムが27％オフのタイムセール特価で販売中です。

DAIWAの「LAND LABEL PS4300」は、釣具メーカーならではの技術力を活かした高性能クーラーボックスです。

最大の特長は、保冷力4.5日という優れた冷却性能。釣り用クーラーで培われた断熱技術を採用しており、長時間にわたって食材や飲み物をしっかり冷やし続けます。

容量は43Lで、キャンプやBBQ、車中泊など複数人でのアウトドアにも対応。大型サイズながら持ち運びやすさにも配慮されており、実用性の高さが際立ちます。

“使う人目線”の便利機能が充実

使い勝手を高める機能もかなり充実しています。 フタは両開き仕様で、さらに取り外しにも対応。狭い場所でも開閉しやすく、荷物の出し入れがスムーズです。

加えて、庫内の水を簡単に排出できるワンタッチ水栓を搭載。後片付けの負担を減らしてくれます。

付属品も実用的で、食材や小物整理に便利な防水ケースやメッシュバスケットを用意。さらに、仕切り板は簡易まな板としても使えるため、アウトドア調理時にも役立ちます。

DAIWAの「LAND LABEL PS4300」は、保冷力4.5日を実現した高性能クーラーボックス。43Lの大容量に加えて、両開きフタ・ワンタッチ水栓・防水ケースなど実用機能も充実しており、アウトドアを快適にしてくれる完成度の高い1台です。

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なお、上記の表示価格は2026年5月7日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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