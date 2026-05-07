桜見せると連れ出し殺害か 母は「ウキウキ楽しみに…」無職の男逮捕 車内で首絞めたか 北海道
カメラに向かって笑顔を見せる男。
殺人の疑いで逮捕された、北海道三笠市の無職・嘉島博光容疑者６８歳です。
（山本記者）「嘉島容疑者の自宅では、鑑識による現場検証が行われています」
嘉島容疑者は５月６日午前、三笠市内か芦別市内に駐車した車の中で、母・澄子さん９５歳の首を絞めるなどして殺害した疑いが持たれています。
澄子さんは、嘉島容疑者の自宅からおよそ２．３キロ離れた高齢者施設に住んでいました。
（高齢者施設の施設長）「（嘉島容疑者から）『桜を見せに行きたいので外出してもいいか』と外出ができるかどうかの許可の申し出の電話があった。本人（澄子さん）は本当にウキウキしていて楽しみにしていた。息子に会えるし外出できる」
家族などが入所者を連れ出す際に記入する書類には、嘉島容疑者の名前がー
その際、不自然な様子はなかったといいます。
（高齢者施設の施設長）「１２時くらいに戻ってくるということだった。息子と澄子さんの関係性が悪いとか、トラブルがあったとかはない」
午前９時半に澄子さんを連れ出した嘉島容疑者。
三笠市内か芦別市内に駐車した車の中で澄子さんを殺害し、およそ１時間半後に車で帰宅したとみられます。
澄子さんは車のそばで倒れているところを発見され、病院で死亡が確認されました。
澄子さんの死因は首を圧迫されたことによる窒息死で、嘉島容疑者は調べに対し「首を絞めて殺した」という趣旨の供述をしていることが新たにわかりました。
付近に住む人は…
（近隣住民）「（嘉島容疑者は）おとなしい人。ちょっと考えられない。思いつめたのか」
（近隣住民）「いい人だったよ。こんなことする人ではない」
嘉島容疑者は「間違いありません」と容疑を認めていて、警察が事件の詳しい経緯を調べています。