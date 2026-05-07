日本ハムの達孝太投手（２２）が７日、地元・大阪での凱旋登板に闘志を燃やした。８日のオリックス戦に先発予定で、京セラドームではプロ５年目で初登板となる。「状態は悪くない。大阪なんで勝てるんじゃないですか。育ってきたところなので」。大阪・堺市出身で家族に加え、少年時代からお世話になっているトレーナーも応援に駆けつける一戦で、成長した姿を見せる。

堺市の高石スワローズに所属していた小学校高学年時には、京セラドームで練習を行った経験がある。「（球速が）１００キロ出てめっちゃ喜んでいた記憶があります。多分めっちゃうれしかったんだと思います。チームで一番速かったので」。小学生での球速１００キロ超えはトップクラスで、当時から大器の片鱗（りん）を見せていた。少年野球でのマウンドからホームベースの距離は１６メートル。約１０年ぶりの京セラドームでは、正真正銘のまっさらなマウンドに立つ。最速１５６キロを誇る右腕は、「１００キロ以上出したいですね。記録更新しないと（笑）」と、いたずらっぽくほほえんだ。

この日はエスコンでキャッチボールやダッシュなどを行った後、大阪入り。プロ野球選手に憧れ、白球を追いかけた思い出のマウンドで首位・オリックスを封じ、今季３勝目を挙げる。（川上 晴輝）