俳優の草磲剛（51）が7日、所属事務所を通じ、第1子が誕生したことを発表した。「ご報告」とし、「私事ではございますが、この度、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます」と第1子誕生を報告。「今までと変わらず、これからも精進してまいりますので、よろしくお願いいたします。2026年5月7日 草磲剛」と決意を新たにした。

芸能界では5月に入ってからだけでも人気芸能人らの出産・妊娠発表が相次ぐ“ベビーラッシュ”となっている。同じくこの日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）の生放送で、木曜レギュラーを務めるタレントのジョナサン・シガー（41）が第1子男児誕生を報告。前日6日にもお笑いコンビ「EXIT」りんたろー。（40）が、出演した番組内で妻でグラビアアイドルの本郷杏奈（34）との間に第2子となる女児が誕生したと明かした。「笑い飯」哲夫（51）もラジオ番組で妻の第4子妊娠を公表した。

5日には女優の山本舞香（28）が自身のインスタグラムで、ロックバンド「MY FIRST STORY」のボーカル・Hiro（32）との第1子妊娠を公表した。

3日にはモデルのラブリ（36）がモデルで映像作家の米倉強太氏（32）との第2子の出産を報告した。1日にはモデルの藤田ニコル（28）が俳優の稲葉友（33）との間に第1子が生まれたことを発表。同日深夜には「霜降り明星」のせいや（33）もラジオ番組で第2子が誕生したと突然明かし、相方の粗品（33）を驚かせていた。