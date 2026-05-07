“片側4扉”のロングシートに

JR東日本は2026年5月7日、中央本線（高尾駅〜塩尻駅間）・篠ノ井線（塩尻駅〜篠ノ井駅間）・信越本線（篠ノ井駅〜長野駅間）に新型車両E131系を投入すると発表しました。

【画像】ついに公開！これが中央本線に導入される新型車両のイメージです

E131系は、2021年から関東の房総地区や宇都宮線、相模線、鶴見線、仙石線などに導入されています。今回導入されるE131系のカラーリングは、現行の211系を踏襲。前面デザインはドット柄で沿線の自然を表現するとしています。片側3扉の211系と異なり、E131系は片側4扉です。

E131系は防犯カメラ、非常通報装置、モニタリング技術を活用した車両搭載機器や線路設備の状態監視機能、ワンマン運転に対応した機器を搭載します。車内は一部のドア上部にLED表示器を配置。座席はロングシートで、1人あたりの座席幅が211系の約440ミリから460ミリに拡大します。

主回路機器にSiC（炭化ケイ素）半導体素子を採用することにより、車両の消費電力を抑制し、環境性能も向上する見込みです。

今後は60両（3両編成を20編成）が導入予定。2026年秋頃から営業運転に入ります。