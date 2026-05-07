＜中間速報＞福山恵梨が単独首位 19歳ルーキーは1差追走
＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ 初日◇7日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞国内女子メジャー今季初戦の第1ラウンドが進行している。午前組の全選手がホールアウトし、ツアー未勝利の33歳・福山恵梨が4アンダー・単独首位に立っている。
【ライブフォト】普段は見られない…ルーキーの裏方体験
1打差2位に19歳ルーキーの松原柊亜。2打差3位タイに藤田さいき、荒木優奈、永井花奈、アマチュアのオ・スミン（韓国）が続いている。昨年覇者の申ジエ（韓国）は1オーバー・29位タイ。2週連続優勝を狙う菅沼菜々は3オーバー・78位タイでラウンドを終えている。メルセデス・ランキング2位の菅楓華は1オーバー・29位タイ。昨季の韓国女子ツアー年間女王のユ・ヒョンジョ（韓国）も同順位でホールアウトしている。今大会の賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞ワールドLサロンパスC リーダーボード
福山恵梨 プロフィール＆成績
【写真】松原柊亜が髪を下ろしました
ツアー史上最短“98ヤードのパー3”が登場！ その意図は？
菅楓華は8300万超 国内女子の賞金ランキング
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