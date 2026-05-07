ナチュラルローソンで「無印良品」の展開開始！ 「選べる・試せる」日用品売場で納得の購買体験を
関東4都県（東京、埼玉、千葉、神奈川）のナチュラルローソン約90店舗にて、無印良品の厳選された日用品が順次ラインナップ。実際に試して選べる納得の売場が展開されます。
▼棚の構成イメージ
人気の敏感肌用シリーズに加え、エイジングケアシリーズやクリアケアシリーズも取りそろえています。肌悩みや目的に応じて、自分にぴったりのケアを選択可能です。
▼フレグランス・お香
ローソン店舗では初となる、インテリアフレグランスやルームフレグランススプレー、キャンドル、お香を展開。日常を彩る豊かな香りを体験できます。
▼衣服・雑貨
機能性インナーのほか、サングラスやアームカバーなどの季節雑貨を中心に展開。その時期の暮らしに必要なアイテムを身近な場所で購入できます。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)
「美と健康」をテーマにした3棚構成の売場ナチュラルローソンのコンセプトに合わせ、衣服・雑貨1棚、ケア・フレグランス用品2棚の計3棚構成で、「選べる」「試せる」環境を重視した内容です。
▼棚の構成イメージ
人気の敏感肌用シリーズに加え、エイジングケアシリーズやクリアケアシリーズも取りそろえています。肌悩みや目的に応じて、自分にぴったりのケアを選択可能です。
ローソン初の取り扱いとなるフレグランスも登場ケア用品売場では、香りを確認できるサンプルを設置。実際に体験しながら好みの香りを選べるぜいたくな空間を提供します。
▼フレグランス・お香
ローソン店舗では初となる、インテリアフレグランスやルームフレグランススプレー、キャンドル、お香を展開。日常を彩る豊かな香りを体験できます。
▼衣服・雑貨
機能性インナーのほか、サングラスやアームカバーなどの季節雑貨を中心に展開。その時期の暮らしに必要なアイテムを身近な場所で購入できます。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)