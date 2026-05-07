「グラシアス」吉田優利がメキシコのプールでのんびりリラックス！ 写真20枚の大量投稿が話題
吉田優利が自身のインスタグラムを更新。米国女子ツアー「メキシコ・リビエラマヤオープン」を終えると、スペイン語で「グラシアス（ありがとう）」、続けて「バイバイ メキシコ」と記し、滞在中に撮影した写真20枚を一挙に投稿した。
【写真】長袖の水着姿でプールを楽しむ吉田優利（全20枚）
中でも枚数が多かったのは、鮮やかなピンクでヤシの葉がデザインされた長袖のラッシュガード（紫外線から肌を守るマリンスポーツウェア）姿の写真だ。プールに入り両手を広げてピースをしたり、デッキチェアで寛いだり、スマホを手に笑顔で手を振ったりするなど、どれも笑顔にあふれていた。さらにレストランで食事を楽しむ姿や、トレーニングウェア姿、自身の写真にペンで天使の羽などを書き足した写真。そして最後には試合中に撮影された写真３枚もあった。今シーズンの吉田は、これまで９試合に参戦し予選通過は４試合とやや苦戦。昨年からスタートした本大会でも、昨年は予選を通過したものの63位タイと下位に沈み、今年は予選を通過することが出来なかった。「メキシコでのゴルフは未だいい思い出がないので来年はいいゴルフしたいです」と早くも来シーズンでのリベンジを誓っていた。今週は東海岸ニュージャージー州で開催される「ミズホ・アメリカズオープン」に参戦予定だ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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