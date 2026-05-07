スルッと配線、サッと持ち出せる！スリムHDMIケーブル
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ケーブル径約3.6mmの極細設計で配線しにくい場所でもすっきり設置でき、軽量で取り回しがよく持ち運びにも最適な4K/30Hz出力に対応しているHDMIケーブル「500-HD037-05（0.5m）」「500-HD037-10（1m）」「500-HD037-20（2ｍ）」「500-HD037-30（3ｍ）」を発売した。
■比べてわかる、細さとコンパクトさ
本製品は、従来品と比べてコネクタ部もケーブルもスリムな設計を採用している。ケーブル径は約3.6mmと細く、テレビ裏やラック内、デスク周りなどの狭いスペースでもスルッと配線しやすいのが特長だ。さらに約42gの軽量仕様で、巻いてもかさばりにくく、バッグに入れて持ち運びやすいのも魅力。配線のしやすさと携帯性を両立した、日常使いにも外出先にも便利なHDMIケーブルだ。
■しなやかだから、配線がラクに決まる
ケーブルが硬いと、機器の向きや設置場所に合わせづらく、端子まわりに負担がかかることもある。本製品は細くしなやかな形状で、曲げやすく、狭い空間でもスムーズに配線できる。小型のHDMIコネクタを採用しているため、端子が密集したテレビやモニター、ノートパソコン周辺機器にも挿しやすい仕様だ。毎日の接続作業を、もっとスマートにしてくれる。
■軽くてかさばらず、持ち運びにも便利
重量は約42gと軽量で、ケーブルもスリムなため、バッグやポーチに入れてもかさばりにくいのが特長だ。外出先でのプレゼン、会議室でのモニター接続、出張先のテレビやプロジェクターへの接続など、「いざ」という場面に1本あると安心。2mの長さがあるため、機器同士が少し離れている場合にも使いやすく、自宅用と持ち出し用の両方で活躍する。
■4K映像も音声も、これ1本でスマートに接続
本製品は4K/30Hzの映像出力に対応し、テレビやモニターへ高精細な映像と音声を1本で同時に伝送できる。映画鑑賞やゲーム、会議資料の表示、外部モニター出力など、日常使いからビジネスシーンまで幅広く活躍する。さらに、HDMIハイスピード規格、10.2Gbpsの高速伝送、ARC・HEC・HDCP2.2にも対応。対応機器と組み合わせれば、ホームエンタメ環境やプレゼン環境をすっきり整えられる。
■軽く細いから、コネクタにやさしく配線できる
本製品は、約42gの軽量設計としなやかな極細ケーブルにより、接続時にケーブルの重みでコネクタが下方向へ引っ張られにくいのが特長だ。端子まわりへの負担を抑えやすく、テレビやモニター、パソコンなどのHDMIポートをやさしく使える。小型コネクタと細いケーブルで狭い場所にも配線しやすく、テレビ裏や壁際、ラック内などでもすっきり接続できる。
■商品詳細
■4K/30Hz出力に対応しているHDMIケーブル「500-HD037-05（0.5m）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・Amazon、Echo Dot NBA公式認定エディションを発表
・スリムな新デザイン、テレビからの直接給電に対応！Amazon「新Fire TV Stick HD」
・初心者でも手軽に楽曲制作・演奏ができる！カシオ計算機、サンプラー『SXC-1』
・日常に溶け込むAIグラス！HTC NIPPON「VIVE Eagle」
・iPhoneのモデル名を検知！USB急速充電器「Anker Nano Charger（45W, Display, スイングプラグ）
本製品は、従来品と比べてコネクタ部もケーブルもスリムな設計を採用している。ケーブル径は約3.6mmと細く、テレビ裏やラック内、デスク周りなどの狭いスペースでもスルッと配線しやすいのが特長だ。さらに約42gの軽量仕様で、巻いてもかさばりにくく、バッグに入れて持ち運びやすいのも魅力。配線のしやすさと携帯性を両立した、日常使いにも外出先にも便利なHDMIケーブルだ。
■しなやかだから、配線がラクに決まる
ケーブルが硬いと、機器の向きや設置場所に合わせづらく、端子まわりに負担がかかることもある。本製品は細くしなやかな形状で、曲げやすく、狭い空間でもスムーズに配線できる。小型のHDMIコネクタを採用しているため、端子が密集したテレビやモニター、ノートパソコン周辺機器にも挿しやすい仕様だ。毎日の接続作業を、もっとスマートにしてくれる。
■軽くてかさばらず、持ち運びにも便利
重量は約42gと軽量で、ケーブルもスリムなため、バッグやポーチに入れてもかさばりにくいのが特長だ。外出先でのプレゼン、会議室でのモニター接続、出張先のテレビやプロジェクターへの接続など、「いざ」という場面に1本あると安心。2mの長さがあるため、機器同士が少し離れている場合にも使いやすく、自宅用と持ち出し用の両方で活躍する。
■4K映像も音声も、これ1本でスマートに接続
本製品は4K/30Hzの映像出力に対応し、テレビやモニターへ高精細な映像と音声を1本で同時に伝送できる。映画鑑賞やゲーム、会議資料の表示、外部モニター出力など、日常使いからビジネスシーンまで幅広く活躍する。さらに、HDMIハイスピード規格、10.2Gbpsの高速伝送、ARC・HEC・HDCP2.2にも対応。対応機器と組み合わせれば、ホームエンタメ環境やプレゼン環境をすっきり整えられる。
■軽く細いから、コネクタにやさしく配線できる
本製品は、約42gの軽量設計としなやかな極細ケーブルにより、接続時にケーブルの重みでコネクタが下方向へ引っ張られにくいのが特長だ。端子まわりへの負担を抑えやすく、テレビやモニター、パソコンなどのHDMIポートをやさしく使える。小型コネクタと細いケーブルで狭い場所にも配線しやすく、テレビ裏や壁際、ラック内などでもすっきり接続できる。
■商品詳細
■4K/30Hz出力に対応しているHDMIケーブル「500-HD037-05（0.5m）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・Amazon、Echo Dot NBA公式認定エディションを発表
・スリムな新デザイン、テレビからの直接給電に対応！Amazon「新Fire TV Stick HD」
・初心者でも手軽に楽曲制作・演奏ができる！カシオ計算機、サンプラー『SXC-1』
・日常に溶け込むAIグラス！HTC NIPPON「VIVE Eagle」
・iPhoneのモデル名を検知！USB急速充電器「Anker Nano Charger（45W, Display, スイングプラグ）