全日本プロレスは６日、「チャンピオン・カーニバル ２０２６」優勝者決定戦が行われる５・１７東京・ＥＢＡＲＡ ＷＡＶＥ アリーナおおた（大田区総合体育館）大会（試合開始・午後２時）の一部対戦カードを発表した。

大会では、元プロレスリング・ノアで覆面レスラー「ＫＵＲＡＭＡ」としてメキシコでファイトしていた練習生の矢野安崇が再デビュー戦で青柳優馬と対戦することが決まった。

矢野は２０００年８月１０日生まれの２５歳。身長１６６センチ、体重７５キロ。２０１９年３月にノアに入門し２０年１０月２８日に後楽園ホールでデビューしたが２３年６月１日にノアを解雇。その後、単身メキシコへ渡りＫＵＲＡＭＡへ変身。昨年大みそかの代々木第二体育館大会から王道マットに参戦。今年１・３後楽園大会では、当時、世界ジュニア王者だった青柳亮生に挑戦し敗れた。この試合中に自らマスクを脱ぎ正体を明かしていた。その後、１・１１新宿ＦＡＣＥでの「新春ファン感謝デー２０２６」で練習生として全日本プロレスに入団したことを発表。４・１２後楽園大会で大田区大会での再デビューの決定を明かしていた。

矢野と対戦する青柳優は、自身の「Ｘ」で「矢野安崇再デビュー戦を務めます。僕も再出発します！」とつづっていた。

◆５・１７大田区決定済みカード

▼チャンピオン・カーニバル ２０２６ 優勝者決定トーナメント準決勝 時間無制限 １ 本勝負

潮粼豪（Ａブロック１位） ｖｓ 菊田円（Ｂブロック２位）

▼同

斉藤レイ（Ａブロック２位） ｖｓ 鈴木秀樹（Ｂブロック１位）

▼ＨＡＶＯＣ ｖｓ 北斗軍 ６人タッグマッチ

ザイオン、オデッセイ、芦野祥太郎 ｖｓ 大森北斗、他花師、 愛澤Ｎｏ．１

▼矢野安崇再デビュー戦 シングルマッチ

青柳優馬 ｖｓ 矢野安崇

▼チャンピオン・カーニバル ２０２６ 優勝者決定トーナメント決勝戦 時間無制限 １ 本勝負

【潮粼豪 ｖｓ 菊田円の勝者】 ｖｓ 【斉藤レイ ｖｓ 鈴木秀樹の勝者】