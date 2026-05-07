青柳優馬と再デビュー戦を行う矢野安崇

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　全日本プロレスは６日、「チャンピオン・カーニバル　２０２６」優勝者決定戦が行われる５・１７東京・ＥＢＡＲＡ　ＷＡＶＥ　アリーナおおた（大田区総合体育館）大会（試合開始・午後２時）の一部対戦カードを発表した。

　大会では、元プロレスリング・ノアで覆面レスラー「ＫＵＲＡＭＡ」としてメキシコでファイトしていた練習生の矢野安崇が再デビュー戦で青柳優馬と対戦することが決まった。

　矢野は２０００年８月１０日生まれの２５歳。身長１６６センチ、体重７５キロ。２０１９年３月にノアに入門し２０年１０月２８日に後楽園ホールでデビューしたが２３年６月１日にノアを解雇。その後、単身メキシコへ渡りＫＵＲＡＭＡへ変身。昨年大みそかの代々木第二体育館大会から王道マットに参戦。今年１・３後楽園大会では、当時、世界ジュニア王者だった青柳亮生に挑戦し敗れた。この試合中に自らマスクを脱ぎ正体を明かしていた。その後、１・１１新宿ＦＡＣＥでの「新春ファン感謝デー２０２６」で練習生として全日本プロレスに入団したことを発表。４・１２後楽園大会で大田区大会での再デビューの決定を明かしていた。

　矢野と対戦する青柳優は、自身の「Ｘ」で「矢野安崇再デビュー戦を務めます。僕も再出発します！」とつづっていた。

　◆５・１７大田区決定済みカード

　▼チャンピオン・カーニバル　２０２６　優勝者決定トーナメント準決勝　時間無制限　１　本勝負

潮粼豪（Ａブロック１位）　ｖｓ　菊田円（Ｂブロック２位）

　▼同

斉藤レイ（Ａブロック２位）　ｖｓ　鈴木秀樹（Ｂブロック１位）

　▼ＨＡＶＯＣ　ｖｓ　北斗軍　６人タッグマッチ

ザイオン、オデッセイ、芦野祥太郎　ｖｓ　大森北斗、他花師、　愛澤Ｎｏ．１

　▼矢野安崇再デビュー戦　シングルマッチ

青柳優馬　ｖｓ　矢野安崇

　▼チャンピオン・カーニバル　２０２６　優勝者決定トーナメント決勝戦　時間無制限　１　本勝負

【潮粼豪　ｖｓ　菊田円の勝者】　ｖｓ　【斉藤レイ　ｖｓ　鈴木秀樹の勝者】