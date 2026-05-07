「中日０−２阪神」（６日、バンテリンドーム）

またも「遥人無双」だ。阪神の高橋遥人投手（３０）が球団では１９６６年のバッキー以来６０年ぶりとなる３試合連続完封で開幕４連勝を飾った。５月までの４完封は１９６９年の若生智男以来５７年ぶりと快挙ずくめ。五回以降は完全投球で自己最長の３２イニング連続無失点、防御率は驚異の０・２１となった。チームは連敗を２で止め、９連戦を５勝４敗で締めくくり、首位を堅持した。

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無双男はバットを持っても心強い。高橋は六回先頭、１４者連続で無安打に抑えていた高橋宏の１５３キロ直球を打ってみせた。自己最多タイのシーズン３安打目。「食らいつくところは食らいついて」と必死さを強調したが、鮮やかな流し打ちだった。

相手右腕には２年前、歯が立たなかった。初対戦だった２０２４年９月３日の中日戦で犠打は決めたが、２打席目は空振り三振。「今までで一番速かった。あれは速すぎて何が何だか分からなかった」。打席で剛速球を体感し、改めて直球が「魔球だなと。やっぱり一番大事」だと気付かされた。

あれから互いに成長して、バットでも高橋宏に勝つことができた。あの時は頭をかきながら「バッティング、ヘボいんで」と苦笑いしていたが、今や打席でも雰囲気がある。遥人が思う、球界最速投手を投打で攻略した。（デイリースポーツ・今西大翔）