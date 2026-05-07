「昔から『2K』のお気に入り選手」エドワーズがマイク・コンリーに寄せる全幅の信頼

5月7日（現地時間6日、日付は以下同）、「NBAプレーオフ2026」準決勝第2戦が行われ、ウェスタン・カンファレンス6位シードのミネソタ・ティンバーウルブズと同2位シードのサンアントニオ・スパーズが対戦する。

第1戦では、ウルブズが敵地でスパーズに104－102で勝利。シリーズ初戦を白星で飾り、貴重なアウェーゲームをものにした。

この試合では、デンバー・ナゲッツとのファーストラウンドで左ヒザの骨挫傷および過伸展を患ったアンソニー・エドワーズが出場。当初、シリーズ最初の2試合は欠場と見込まれていたが、ベンチスタートながら25分間で18得点（フィールドゴール13本中8本成功）をマークし、第4クォーターだけで11得点を挙げるなど勝利に貢献した。

チームメートのマイク・コンリーは、エドワーズの“復帰劇”に賛辞を送った。

「彼がプレーするとは誰も思っていなかったんだ。でも、それだけ彼のゲームに対する献身が大きいということだ。ゲームだけでなく、チームメートに対してもね。それがよく表れていたよ」

エドワーズに代わって先発出場したコンリーは、この試合で存在感を発揮。約24分間の出場で12得点2リバウンド6アシストを記録し、出場時間中の得失点差を示すプラスマイナスはナズ・リード（＋15）に次いでチーム2番目の「＋13」となった。また、3ポイントは7本中5本成功（成功率57.1パーセント）と高精度を誇った。

エドワーズは試合後の会見でコンリーの活躍を称賛。自身の幼少期を振り返りながら、敬意と独特の“エドワーズ節”を込めてコンリーへの思いを語った。

「マイク・コンリーはNBAのオールスターなんだ。みんなそれを忘れていると思う。かつて彼はリーグでも屈指のポイントガードだった。いつも彼に言っているんだ。“子どもの頃から、マイク・コンリーは俺のお気に入りの選手なんだ”ってね。“『NBA 2K』ではよくコンリーを選んでいた。俺がプレーする『2K』のコンリーは一日中みんなを抜き去ってはフローターやレイアップを決めまくっていたんだぜ”ってね」

38歳のコンリーは2007年からNBAでプレー。メンフィス・グリズリーズで12シーズンにわたってフランチャイズの顔として活躍した後、ユタ・ジャズを経てミネソタに加入した。オールスター選出は2021年の1度のみだが、長年にわたる安定した高いパフォーマンスは過小評価されてきた側面もある。

現在はバックアップガードとして、経験値やスペーシングでチームに貢献しているコンリーだが、エースのエドワーズとの間には強い信頼関係が築かれている。今年のトレードデッドラインで一度ウルブズから放出された際には、エドワーズがインタビューを通じて「コンリー、聞いてるか。戻って来てくれ」と呼びかけた場面も記憶に新しい。

エースとベテランが築く信頼関係とケミストリーを武器に、ウルブズはシリーズ連勝を狙う。