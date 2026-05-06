5月5日、大阪市のシェラトン都ホテル大阪で“初ディナーショー”の最終公演を迎えた俳優で歌手の今井翼。2002年から2018年まではアイドルユニット「タッキー＆翼」で大人気となり、多くの名曲を残した。同日付の『サンスポ』によると、千秋楽の会場には“元相方”からのメッセージが届き、その内容が話題を呼んでいる。

「『サンスポ』の記事によると、今井さんがタッキー＆翼の楽曲『epilogue』を歌唱中に、舞台上のスクリーンに“翼へ”の文字が映し出され、かつての相方であり現在は株式会社TOBEの代表取締役である滝沢秀明さんからのメッセージが表示されたのです。滝沢さんはショーの開催をねぎらった後、《あんなに小さかったあの男の子が、立派な大人になり、今も愛溢れるぐらい沢山の方々を笑顔にしている》と、今井さんを称賛しました。そして、互いに44歳になったとし、《健康診断に行って下さいね〜お酒飲み過ぎは注意ですよ〜夜中のラーメンは月に一度にしましょうね〜》などと綴り、今井さんは大号泣。会場にいたファンも感動に包まれたのです」（芸能記者）

2人は1995年に旧ジャニーズ事務所に入所し、ジュニアとして圧倒的な人気を誇った。そして、水面下ではそれぞれのソロデビューが計画されていた。

「しかし、滝沢さんがユニットでのデビューを当時の社長のジャニー喜多川さんに直談判したんです。このことは、2017年に放送された『TOKIOカケル』（フジテレビ）で滝沢さんが明かしています。実はちょうどその時期に2人は仲が悪く、《ずっと一緒にいすぎた。兄弟ゲンカみたいなもんなんですけど…》と口を利かないレベルで、それでも一緒にやろうと滝沢さんは声をかけたそうです。その後、ユニットとして活動するなかで友情は復活。2018年に解散し、今井さんは事務所を退所、滝沢さんは裏方に転身しました。その後も絆は続きました。ユニットの歴史をリアルにたどってきた長年のファンは、滝沢さんからのメッセージに感極まったようです」（前出・記者）

Xでは、

《「あんなに小さかった男の子が」ってフレーズ、当時の二人を知ってる身からすると破壊力がすごすぎる》

《結局さ、あの二人相思相愛なんじゃんね》

《私は滝翼FCにもずっと入ってた人間なので エモくて泣ける夜》

《ちょっとうるっと来るくらいかと思ったら かなり泣いててちょっとびっくりしちゃった》

多くのファンからの投稿があふれている。

「今井さんは歌唱後、滝沢さんに感謝を述べるとともに、《今日ぐらいは飲ませてくれ！》と、滝沢さんのアドバイスにおめこぼしを願い出ていました。打ち上げでは最高にうまいお酒を堪能したのではないでしょうか」（前出・記者）

伝説のユニットの友情は、今も色褪せない。