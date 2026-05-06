マンチェスター・ユナイテッドに所属するブラジル代表MFカゼミロの今夏の去就はどのような結末を迎えるだろうか。



2022年夏にレアル・マドリードからユナイテッドに加入したカゼミロはこれまで同クラブで公式戦159試合に出場し、26ゴール14アシストを記録している。パフォーマンスの低下が指摘されることもあったが、今シーズンは再び抜群の存在感を見せていて、ここまで公式戦34試合で9ゴール2アシスト、34歳ながら第一線で戦えることを証明している。





そんなカゼミロの現行契約は今シーズン限り。パフォーマンスレベル上がったことで残留を願う声も挙がるようになったが、すでに退団が決まっており、ユナイテッドでの旅は終わりを迎える。新天地への注目が集まるなか、英『Sky Sports』によると、カゼミロはインテル・マイアミに所属するリオネル・メッシとのプレイを希望しているとのこと。同クラブへ加入すべく、自身の年俸の要求額を引き下げることも厭わないようだ。LAギャラクシーもカゼミロを獲得できる資金力を持つMLSクラブだと同メディアは主張しているが、インテル・マイアミへの移籍が実現しない場合、ブラジル代表MFはサウジアラビアや他の国へ移籍する可能性が高いとも報じている。まだまだトップレベルで戦えることを証明しているカゼミロだが、今夏の移籍は実現するのか。