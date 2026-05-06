約70店舗・200アイテム超が駿府城公園に集結！ Gi-FACTORY「全肉祭」

記事ポイント 西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が2026年5月16日・17日に静岡市の駿府城公園で第2回開催約70店舗が集結し、総メニュー数200アイテム以上を2日間にわたって提供MEGARYUのMEGAHORNによるステージ出演やファイヤーパフォーマンスなど、食以外のエンタメも充実 西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が2026年5月16日・17日に静岡市の駿府城公園で第2回開催約70店舗が集結し、総メニュー数200アイテム以上を2日間にわたって提供MEGARYUのMEGAHORNによるステージ出演やファイヤーパフォーマンスなど、食以外のエンタメも充実

畜産肉から魚肉・果肉まであらゆる「肉」をテーマに全国各地の美食が一堂に集まる西日本最大級の野外グルメイベントが、静岡に帰ってきます。

Gi-FACTORYが主催する『全肉祭』の第2回 in 静岡が、2026年5月16日・17日の2日間、駿府城公園紅葉山庭園前広場で開催されます。

前回好評を受けての第2回開催とあり、今回はさらに規模を拡大した内容になっています。

Gi-FACTORY「全肉祭」





会場：駿府城公園紅葉山庭園前広場（静岡県静岡市）日程：2026年5月16日（土）・17日（日）時間：10:00〜21:00店舗数：約70店舗

秋田牛・青森県スペアリブ・沖縄県ホルモン焼き・静岡県マグロの胸ヒレなど、北から南まで全国各地の肉料理が約80種超ラインナップされ、2日間で食べきれないほどのボリュームです。

畜産肉だけにとどまらず魚肉や果肉も含むあらゆる「肉」をテーマとして全国から出店を募集・選考しており、総メニュー数は200アイテム以上にのぼります。

グルメを楽しむだけでなく、企業ブースによる無料体験やサンプリング、大好評のワイン試飲コーナーも用意されています。





過去開催の全肉祭会場の様子。PIZZAや牡蠣などの屋台が並ぶ野外会場に数千人規模の来場者が集まる晴天下の混雑風景





ピザや牡蠣など多彩な屋台テントが並ぶ広い野外会場には、過去開催でも数千人規模の来場者が集まります。

駿府城公園という歴史ある公園を舞台に、約70店舗の出店がずらりと並ぶ光景は圧巻です。





日が落ちるとライトアップされた屋台テントが立ち並び、昼とはまた違う雰囲気の会場に変わります。

21:00まで営業しているため、仕事帰りや夕方からの来場でも十分に楽しめます。

子ども連れも楽しめるアトラクション





赤・黄・青・緑の多色トンネル型バウンサーをはじめとする大型エアー遊具が設置され、射的やスーパーボールすくいなどの縁日コーナーも用意されています。

子どもたちが思い切り遊べる空間があるため、家族連れでも一日を通して楽しめます。

観覧無料のステージ企画とスペシャルゲスト





黒衣装のパフォーマー5名が炎を操る夜間のファイヤーパフォーマンスは、全肉祭ステージを背景に繰り広げられる迫力ある演目です。

ステージ企画はすべて観覧無料で、アイドル生ライブも予定されています。





スペシャルゲストとして、MEGARYUのMEGAHORNのステージ出演も決定しています。

グルメと音楽の両方を一度に楽しめる構成になっています。

子ども食堂応援募金





会場内では子ども食堂応援募金も設置されており、集まった募金は開催地域の子ども食堂へ寄付されます。

食を楽しみながら地域貢献にも参加できる取り組みです。

全国から70店舗が集まり総メニュー数200アイテム以上を誇る『全肉祭』は、秋田牛・青森県スペアリブ・沖縄県ホルモン焼きといった各地の名物を駿府城公園という開放的な野外空間で一度に味わえる2日間です。

ファイヤーパフォーマンスやMEGARYUのMEGAHORNによるステージ、子ども向けアトラクションまで揃い、家族・友人・カップルどんな組み合わせでも朝10時から夜9時まで楽しめます。

Gi-FACTORY「全肉祭」の紹介でした。

よくある質問

Q. 第2回全肉祭 in 静岡の会場への問い合わせ先はどこですか。

A. 問い合わせ窓口は主催者（Gi-FACTORY）から公式Instagramアカウント「zennikusai」を通じて案内されます。

Q. 全肉祭のテーマである「肉」には、畜産以外の食材も含まれますか。

A. 畜産肉料理に加え、魚肉や果肉など食材を問わずあらゆる「肉」がテーマとなっており、全国各地から多彩な出店が集まります。

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