松下洸平『豊臣兄弟！』撮影中のスタジオに嵐・松本潤が訪れた際の思い出を語る「正直プレッシャーを感じました（笑）」
5月3日に、静岡県浜松市にて「大河ドラマ『豊臣兄弟！』トークライブ in 浜松」が開催。徳川家康役の松下洸平と石川数正役の迫田孝也が登壇し、撮影の裏話などを披露した。
■トークライブの模様は5月14日・15日に静岡県内向けに放送
徳川家康は、のちに、豊臣兄弟の眼前に最大最強のライバルとして立ちはだかる、戦国三英傑のひとり。石川数正は、徳川家康が幼いころから近習（きんじゅう）として仕えてきた腹心ともいえる存在。
なお、「大河ドラマ『豊臣兄弟！』トークライブ in 浜松」への応募総数は約1万2,700件。当選倍率42倍となった。当日の模様は、NHK総合にて5月14日・15日に静岡県内向けに放送。さらに、NHK ONEで1週間見逃し配信予定となっている。
■松下洸平（徳川家康 役）コメント
■迫田孝也（石川数正 役）コメント
石川数正は、家康と常に並走する存在で、「二人で一人」という感覚を大切に演じています。第13回で秀吉のことを覚えていなかったのか、とぼけていたのか、家康から「あれ、誰？」と尋ねられるシーンは、数正の受けの芝居でした。じっとしているのが正しい選択なのか、現場では最後まで迷いがありました。織田信長役の小栗旬さんは、本番直前に「ここ、面白いこと言ってくれるんだよな」と小声でささやいてくることがあって、あれは完全な無茶振りでした（笑）。でも、そのやり取りが現場の緊張感と勢いを作っていたと思います。
数正の出奔についても、様々な解釈がある出来事ですが、今回は「豊臣の物語」だという視点で見ていただけたらと思います。浜松という歴史ある地でお話しできたことを励みに、これからの展開も丁寧に届けていきたいと思います。引き続き応援していただけたら幸いです。
■番組情報
NHK総合『NHKニュース たっぷり静岡』
05/14（木）・15日（金）18:10～＜静岡県域＞
※NHK ONEで見逃し配信予定
NHK総合『たっぷり静岡＋』
05/15（金）19:30～＜静岡県域＞
※NHK ONEで見逃し配信予定
NHK 大河ドラマ『豊臣兄弟！』
総合 毎週日曜 20:00～20:45 （再放送）翌週土曜日13:05～13:50
BS 毎週日曜 18:00～18:45
BSP4K 毎週日曜 12:15～13:00 （再放送）毎週日曜日18:00～18:45
※NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信予定
作：八津弘幸
音楽：木村秀彬
語り：安藤サクラ
出演：仲野太賀 池松壮亮 吉岡里帆 浜辺美波 白石聖 坂井真紀 宮澤エマ 倉沢杏菜 菅田将暉 大東駿介 松下洸平 中島歩 要潤 山口馬木也 宮崎あおい（「崎」は、たつさきが正式表記） 小栗旬 他
■関連サイト
大河ドラマ『豊臣兄弟！』番組サイト
https://one.nhk/toyotomi-kyodai