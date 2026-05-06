松下洸平『豊臣兄弟！』撮影中のスタジオに嵐・松本潤が訪れた際の思い出を語る「正直プレッシャーを感じました（笑）」

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5月3日に、静岡県浜松市にて「大河ドラマ『豊臣兄弟！』トークライブ in 浜松」が開催。徳川家康役の松下洸平と石川数正役の迫田孝也が登壇し、撮影の裏話などを披露した。

■トークライブの模様は5月14日・15日に静岡県内向けに放送

徳川家康は、のちに、豊臣兄弟の眼前に最大最強のライバルとして立ちはだかる、戦国三英傑のひとり。石川数正は、徳川家康が幼いころから近習（きんじゅう）として仕えてきた腹心ともいえる存在。

なお、「大河ドラマ『豊臣兄弟！』トークライブ in 浜松」への応募総数は約1万2,700件。当選倍率42倍となった。当日の模様は、NHK総合にて5月14日・15日に静岡県内向けに放送。さらに、NHK ONEで1週間見逃し配信予定となっている。

■松下洸平（徳川家康 役）コメント

■迫田孝也（石川数正 役）コメント