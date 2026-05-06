「カップルでYouTubeやってるの遂に俺らだけ…」登録者100万人超カップルYouTuber「正解は未だ分からん」
登録者数100万人超のカップルYouTuber「ナカモトフウフ」のナカモトユウジさんは5月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。カップルでYouTubeを続けることへの本音を投稿しました。
「辞めれば世間からは『やっぱりね』と言われるし、長く続ければ『まだその感じでやってんの？』と言われる。3000本投稿しても正解は未だ分からん。でも俺らはまだまだやるぞ」とつづっています。
この投稿にコメントでは、「外野の声どっちに転んでも言われるのしんどいよな」「長く続けているからこそ見える景色と、背負うものの重さが伝わってきます」「続けること自体がもう答えの一部な気がする」「長く続けてるの見てるだけでなんか励まされる」「夫婦で息を合わせ続けるのって本当に大変なのに、それでも続けている姿にめっちゃ励まされる」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「カップルでYouTubeやってるの遂に俺らだけ…」ナカモトさんは「100万人超で10年以上カップルでYouTubeやってるの遂に俺らだけ… 夫婦で長期間息を合わせるのって本当に大変な事なんよ」とポスト。
この投稿にコメントでは、「外野の声どっちに転んでも言われるのしんどいよな」「長く続けているからこそ見える景色と、背負うものの重さが伝わってきます」「続けること自体がもう答えの一部な気がする」「長く続けてるの見てるだけでなんか励まされる」「夫婦で息を合わせ続けるのって本当に大変なのに、それでも続けている姿にめっちゃ励まされる」などの声が寄せられています。
活動10年目の「ナカモトフウフ」元プロヘアメイクの妻・ちゃんまりさんと元カメラマンの夫・ダイスケさんの技術を活かし、沖縄を拠点に夫婦で動画クリエーターとしての活動を開始。活動10年目のYouTubeチャンネル「ナカモトフウフ」のチャンネル登録者数は、5月6日時点で147万人を超えています。沖縄での日常や古民家暮らしについてのほか、ADHDである夫・ダイスケさんとの夫婦の日常を紹介した動画などが注目を集めています。
(文:福島 ゆき)