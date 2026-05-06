「人間爆弾」桜花発案者が戦後「別人」になっていた…海軍上層部の「スケープゴート」にされた大田正一の驚くほど数奇な運命

太平洋戦争末期、日本海軍は、1.2トンの爆弾に翼とロケットをつけ、それに操縦席をつけたような形の特攻兵器「桜花」を開発、実戦に投入した。「人間爆弾」とも呼ばれた桜花は、母機の一式陸上攻撃機に懸吊され、敵艦隊の手前で投下されたら滑空で、あるいはロケットを吹かして敵艦に突入する。のべ10回の出撃で、桜花は米駆逐艦1隻を撃沈、6隻に損傷を与えたが、その戦果はとても犠牲に見合うものではなかった。生き残った元桜花搭乗員は戦後も長く結束を保っていたが、今年（2026年）、ついにその最後の一人が亡くなった。

私は2023年6月、『カミカゼの幽霊 人間爆弾をつくった父』（小学館）という本を上梓している。大戦中、桜花を発案し、終戦直後に自決したとされながら、戦後は戸籍も名前も失ったまま半世紀近くを別人として生きた大田正一とその家族の数奇な運命を描いたノンフィクションだ。この作品のなかで大きな役割を占める桜花特攻隊員が、貴重な日記を残していた。「死」を目前にした隊員の目に映っていたものとは――。（第4回後編）

【前編を読む】＜じつは「全滅」だった「人間爆弾」桜花の最初の出撃…隊員が残した日記に記された「戦争末期の基地の模様」【太平洋戦争】＞

時ならぬ敵の弔銃

敵機による神之池基地への銃撃もだんだん増えてくる。7月4日、殉職した隊員の海軍葬が行われている最中に、硫黄島を発進した米陸軍のP-51戦闘機が来襲した。

〈時ならぬ敵の弔銃であった。何事もなかった。ただ、士官室の近くにいた牛とおっさんがやられた。おっさんは腿に二発貫通、牛はドン、コロリ。この牛は夕方料理していた。おっさんも大事な牛を殺されて困るだろう。〉

この日の敵機は、「牛とおっさん」以外は、飛行場に並べられた囮機（本物の飛行機のように見せかけた模型）を念入りに銃撃したのみだった。

7月10日、神之池基地はこんどは米空母を発進した艦上機の空襲を受ける。このとき佐伯は、対空砲火に撃墜されたF4Uコルセア戦闘機の搭乗員の死体をはじめて見た。

〈搭乗員が死んでいるというので早速夕刻になると三、四人で見に行く。掩体壕の入り口近く、青草の上に人だかりがある。ここだ。撃墜現場である。はじめて見る敵搭乗員の死体、どんな奴だろう。人垣の間から白い足の裏がスッと不気味にのぞいている。走り寄って見た。赤い毛髪の十七位の少年らしい顔をしていて、たいして大きな体もしていない。しかも真っ裸だ。要部のあたりは破れたパンツを履いているが丸見えだ。「この野郎」というのがいる。「こいつが来たのか」「こんなやつが」足で頭を蹴っている。ぐらりと頭がゆれておれの方へ向いてきた。右目を開けて死んでいる。頭の毛がいくぶん焼けていた。白い手足が冷たくのびていた。仰向けになって大の字である。右足のくるぶしのところが内側へ外れている。胸のところは内出血が筋を引いている。顔は耳と鼻から血を吹き出してもう乾いていた。しゃがんで覗き込む。

今見るその足でフットバーを踏み、あの手でレバー（スロットルレバー）を握り、またあの右手でスティック（操縦桿）をもってあの目で編隊につき、わが基地を見て攻撃してきたのだ。

ゆうべ母艦で床に就き、あすは攻撃の日と考えていたにちがいない。しかしてパンツも新しいのとはきかえたことだろう。一つも汚れていない。破れた布の間からにゅっと要部が出ている。たいして大きくもない。その毛もまた赤い。

コルセアを操縦し、母艦に発着し得る技倆をもつまでには、少なからず訓練を要し、またそれを経てきたのだ。彼もまた、祖国のために殉じた勇士である。同じ搭乗員の道をたどる者として、何か通ったものを知りかつ想起させた。火だるまの機から、高度五十米（メートル）ばかりのときにパッと飛び降りたそうだ。助からんと判っていても、やはり脱出に苦心したことだろう。おれは目を閉じた。〉

やるぞ、本土決戦！

この日（7月10日）、隊員たちは神之池基地の敷地内から、小高い山の山腹に掘られた数百メートルにおよぶトンネルの兵舎に移り住んだ。トンネルだからジメジメと湿っぽく、常時、電灯はつけっぱなしである。

〈愛猫ミーとチーも一緒に来ている〉

と、佐伯は記している。ミーに続いて新たにチーという名の猫が加わったのだろう。.

神之池基地への空襲はなおも続く。

〈本隊（神之池基地）の現在は対空砲火陣地のみ控え、たいていのものは隊外へ分散し、兵舎も分散され、搭乗員もそれへ這入っているので、いくら本隊が砕かれようが構わんのだ。徹底的な飛行機分散とともに十全の用意と対策が立てられているから、いくらでもやればいい。艦砲射撃の音もとどろく。

大田中尉（大田正一。桜花の発案者）の命により総員集合が行われ、本土の我等の用意が如何なるものであるか知らされた。ちょうどこの集合時は（グラマンF6F）ヘルキャットがロケット弾を本隊へ続々叩き込んで上空を乱舞しているときだった。しかし我々は山陰にいるので、本隊に突っ込む敵機を悠々頭上に認めつつ平然たるものだった。

「今頭上にいるのは全部本体へ突っ込むから大丈夫だ。そこを動くな」

そうして大田中尉は話に移った。

――その話により、我航空兵力の膨大さと十二分の本土対策を知り、本土決戦こそ断じて勝算ありと自信をいよいよ深めた。やるぞ、本土決戦！〉

責任を逃れるためのスケープゴート

大田正一は海軍兵学校、機関学校を卒業した「正規将校」ではなく、兵隊上がりの叩き上げの「特務士官」にすぎない。その大田のアイディアが海軍を動かし、桜花の開発、部隊の編成に結びついたのはかなり不自然なことである。大田のアイディア以前から、特攻兵器の開発は海軍の既定路線だった。いわば大田は、海軍上層部（軍令部第一部長中沢佑少将、第二部長黒島亀人少将、軍令部参謀源田実中佐ほか）が非人道的な特攻兵器の開発をしたことの責任を逃れるためのスケープゴートにされた。戦後は「死人」となって、名前も戸籍も失い、別人として生きることになる。

大田は、桜花の新型機の開発などの用務があるたび海軍空技廠や海軍省にある航空本部に呼ばれていたから、中央の誰かに威勢の良い本土決戦の絵空事を吹き込まれてきたにちがいない。正規将校ではない大田は作戦の中枢に触れられないが、海軍での経歴は17年を超え、また歴戦の陸攻偵察員でもある。下士官兵にアジテーションをさせるにはうってつけの人物だった。

佐伯が大田の言葉に奮い立ったように、海軍はとことんまで大田を利用したのだ。

「大空の記」第七集は、この話題をほぼ最後に、7月21日に稿を閉じている。（第5回に続く）

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