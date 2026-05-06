ミスをしたくない。そう思うほど、かえって前に進めなくなってしまうことはないだろうか。『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（ダイヤモンド社）の著者・池田貴将氏は、「自分は間違っているかもしれない」という姿勢こそが、人を前に進ませると語る。今回は池田氏に「完璧主義な人が陥りがちな思考」について話を伺った。（取材／ダイヤモンド社・林えり、構成・文／照宮遼子）

成功からの大きな挫折。そして気づいたこととは？

――池田さんご自身の人生を振り返ってみて、人生の分岐点となったことはなんでしょうか？

池田貴将（以下、池田）：拙著の『覚悟の磨き方 超訳吉田松陰』がベストセラーになったとき、「自分は売れる本を出せた」という自信にもなったのですが、そのあとの失敗した経験が大きかったかもしれません。

――どのような失敗だったんですか？

池田：『覚悟の磨き方』は吉田松陰の考えをまとめた本なのですが、「これからは誰かの話を書くのではなくて、自分の考えを書きたい」と思って、ある本を書いたんです。「血で書く」ような強い気持ちで、原稿用紙に向き合ったんですが、その本はまったく売れませんでした。そもそも、自分の考えを書こうとしても、あまり言いたいことがなかったんです。

――その後どのように方向転換していったんですか。

池田：書籍に関しては、自分でコントロールしようとするのをやめて、出版社さんの提案をそのまま受け入れることにしました。それでできあがった、行動心理学の実験をまとめた『図解 モチベーション大百科』がまたベストセラーになったので、「自分の考えを本にするよりも、習慣やメソッドをわかりやすく伝えるのが僕の役割なんだ」と腹をくくることができたんです。

完璧主義な人が陥りがちな思考ワースト1：「自分は正しい」

――そこで方向性が固まったわけですね。その経験から、ご自身の考え方も変わりましたか。

池田：以前は、「これが正しい」と思ってやっていると、どこかで必ず行き詰まることがわかったんです。むしろ「自分は間違っているかもしれない」と思っていた方が、次に進めるようになりました。

「完全主義」から「不完全主義」へ

――自分の求める完璧さよりも、前に進むことを重視しているのですね。

池田：そうですね。結局大事なのは、自分の力が発揮できるかどうかなんですよね。本書にも書いていますが、僕の場合は、「完全主義」よりも「不完全主義」のほうが力を出せるとわかりました。

「自分は正しい」と思うか、「何かが足りない」と考えるか

――「自分は間違っているかもしれない」という姿勢が人生を変えると、『人生アップデート大全』に書かれていましたね。

池田：人は、自分が正しいと思っているとなかなか変われません。変わるというのは、それまでの自分が間違っていたと認めることでもあるので、一度うまくいったやり方ほど手放しにくいんですよね。多くの方は、そこで止まってしまうのではないでしょうか。

――では、そこから抜け出すにはどう考えればいいですか。

池田：答えはシンプルで、「何かが足りていなかっただけだ」と捉えることです。「自分は正しいのに結果が出ないのはおかしい」と考えて立ち止まってしまいがちですが、「間違っているかもしれない」と思えた瞬間に、新しいやり方を試せるようになります。

――前提を変えることで、選べる行動が変わるということですね。

池田：ちょっと前提を変えるだけで、これまで思うように動けなかった人も動けるようになります。『人生アップデート大全』では、そうした考え方や行動の切り替えを具体的にまとめています。特別なことをするのではなく、日々の選び方を変えることが、結局前に進む近道なんです。

（本稿は『人生アップデート大全』に関する特別投稿です）