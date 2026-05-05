女優の平祐奈（27）が、5日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、温泉にまつわるハプニングを打ち明けた。

この日のテーマは「旅のトラブル報告会」。何かと予測不能の事態になりがちな、旅行先でのハプニングについて語り合った。

旅が好きだという平は、「初めて車の免許を取って、1人で運転してどこかに行こうと思って、箱根の方に行ったんですよ」と、ドライブ旅行の思い出を語り始めた。

「ホテルに着いて、よし、大浴場に行こうと思って行って、ガラガラっと開けて、裸で入ったら、目の前に男性がいて、はぁっ！ってなっちゃって…」。一同からどよめきが上がった。

MCの明石家さんまからは「男湯と女湯をあなたが間違ったの？」と問われた。平は「混浴だったみたいで。水着着用で行かなくちゃいけなかったみたいで、そんなの頭になくて」と打ち明けていた。

また、1人でアイスランドを旅行した際も、温泉でまさかの事態が起きたという。「行き当たりばったりの旅が好きなので、自然と触れ合いたくて」。現地では、地熱で湧いている温泉に入ったという。「朝、入っていて、誰もいなくて、姉（平愛梨）とテレビ電話をしていたんです。姉が“祐ちゃん、後ろ！”って言って」。平が後ろを振り返ると…。「ぱっと見たら、ここ（後方）にヤギがいて」。思わぬ形で、自然と触れ合ったという。

さんまは「箱根の時におっさんじゃなくて？」とジョークでオチを付けていた。