2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ»Ë¾åºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡ØÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¡ÖDAISO¡ßTGC 2025 A/W¡×¤Î¥³¥é¥Ü»¨²ß¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¹çÈé¤ä¥¨¥³¥Õ¥¡¡¼¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¡ÈÂç¿Í²Ä°¦¤¤¡É¿§¹ç¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¹¥¿¥à¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÂÍÑÀ­¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿