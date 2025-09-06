史上最大級のファッションフェスタ『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』（以下、マイナビ TGC 2025 A/W）が2025年9月6日、さいたまスーパーアリーナで開催された。イベントには、この9月に日本デビューを果たした5人組ガールズグループ・ILLITが登場した。ILLITはライブステージで新曲「時よ止まれ」を含む3曲を披露。続いて、『マイナビ TGC 2025 A/W』の開幕を告げる点灯式にも参加した。さらに、夢