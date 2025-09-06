史上最大級のファッションフェスタ『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』（以下、マイナビ TGC 2025 A/W）が2025年9月6日（土）にさいたまスーパーアリーナにて開催され、MON7Aが登場した。『マイナビ TGC 2025 A/W』MON7A、手を振ってファンサ！©マイナビ TGC 2025 A/W「今日、好きになりました。」（ABEMA）への出演で注目を集めたMON7A。アーティストとしても活動中で、アーティストデビュー曲