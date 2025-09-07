史上最大級のファッションフェスタ『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』（以下、マイナビ TGC 2025 A/W）が2025年9月6日（土）にさいたまスーパーアリーナにて開催され、10月31日（金）からWOWOWで放送される連続ドラマW-30「ストロボ・エッジ Season1」に出演する福本莉子、高橋恭平、小坂菜緒（日向坂46）、山下幸輝、田鍋梨々花、中沢元紀が登場した。『マイナビ TGC 2025 A/W』“せーの”で6人が