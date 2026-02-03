2月2日、女優の平祐奈がバラエティ番組『ネプリーグ2時間スペシャル』（フジテレビ系）に出演した。さまざまなクイズに奮闘したが、番組内での平の言動に困惑する視聴者もいたようで──。今回は、ミュージカル『どろんぱ』チーム、FODオリジナルドラマ『にこたま』チーム、土曜ドラマ『横浜ネイバーズ』チームによる対決がおこなわれた。「『どろんぱ』チームには小池徹平さんやお笑いトリオ『ネプチューン』の原田泰造さん、