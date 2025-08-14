2025年9月6日（土）にさいたまスーパーアリーナにて開催を予定している『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』（以下、マイナビ TGC 2025 A/W）が追加情報を発表した。『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』メインアーティスト第3弾、次世代グローバルアイコンMEOVVが出演BLACKPINKや2NE1のプロデューサーとして知られるTEDDYが率いるTHE BLACK LABELから、初の多国籍5人組K